Ribadavia marca la hoja de ruta de la sanidad en el ámbito rural

El presidente de la Diputación, Luis Menor, clausuró en Ribadavia la Jornada Medicina Rural+ 2026, organizada por la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Menor incidió en que el territorio debe entenderse como una oportunidad frente al reto demográfico y defendió que el rural no demanda privilegios, sino igualdad de oportunidades con una Atención Primaria sólida y bien estructurada.

La jornada dejó como principal legado el Decálogo Rural+, un documento con propuestas para fortalecer la medicina rural, mejorar la formación y atraer nuevos profesionales, integrando innovación tecnológica y humanización asistencial.