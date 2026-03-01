Sanidad
Ribadavia marca la hoja de ruta de la sanidad en el ámbito rural
Ourense
El presidente de la Diputación, Luis Menor, clausuró en Ribadavia la Jornada Medicina Rural+ 2026, organizada por la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Menor incidió en que el territorio debe entenderse como una oportunidad frente al reto demográfico y defendió que el rural no demanda privilegios, sino igualdad de oportunidades con una Atención Primaria sólida y bien estructurada.
La jornada dejó como principal legado el Decálogo Rural+, un documento con propuestas para fortalecer la medicina rural, mejorar la formación y atraer nuevos profesionales, integrando innovación tecnológica y humanización asistencial.
- «Termalismo con estrellas»: Hotel balneario, terapias termales y menús de chefs Michelin en un pack de lujo
- «Clima de terror» en casa: agredía a su hija, «anulaba» e insultaba a su mujer y pegaba a los perros
- Siete años de cárcel por violar en un callejón de Ourense a una menor a la que dejó tirada: «Se aprovechó deliberadamente» de que estaba ebria
- La situación en la atención primaria causa malestar y el Sergas alude a las plazas creadas
- Emprendimiento con hilo y aguja: la historia de Madejas Tejerlo y su apuesta por lo local y lo auténtico desde el interior de Galicia
- Acusan a un vecino de matar a sus perros y le destrozan el coche
- Una quedada de «therians»... que no fue
- Condenado en Ourense por intentar vender sin certificado un Cristo tallado en marfil de elefante africano