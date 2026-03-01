Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ribadavia marca la hoja de ruta de la sanidad en el ámbito rural

Lucila González

Ourense

El presidente de la Diputación, Luis Menor, clausuró en Ribadavia la Jornada Medicina Rural+ 2026, organizada por la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Menor incidió en que el territorio debe entenderse como una oportunidad frente al reto demográfico y defendió que el rural no demanda privilegios, sino igualdad de oportunidades con una Atención Primaria sólida y bien estructurada.

La jornada dejó como principal legado el Decálogo Rural+, un documento con propuestas para fortalecer la medicina rural, mejorar la formación y atraer nuevos profesionales, integrando innovación tecnológica y humanización asistencial.

Ribeira Sacra ultima casi 10.000 plazas para una Semana Santa explosiva: del púrpura del brezo al blanco de los cerezos

