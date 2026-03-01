Plaza de Abastos: «El auto que retrasa el desalojo nos permite comprar mercancía»

Vista del edificio provisional de la Alameda | FDV

Tregua en el conflicto entre Concello y placeros, por el fallo que detiene el desalojo del edificio provisional de la Alameda para volver al edifico civil, al que le queda aún mucho por rematar. Tras el último auto judicial, que frena, por ahora, la materialización del decreto de desalojo del alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, los responsables de la Plaza de Abastos aseguran que ya trabajan “a la mayor velocidad posible” explica, el gerente de la plaza Alberto González , · en el proyecto técnico exigido por el juez, con un objetivo claro: abandonar la ubicación provisional y regresar a un edificio plenamente operativo.

Aunque siguen en la incertidumbre pues han ganado una batalla pero no la guerra que, afirman les ha entablado el regidor, al menos «los placeros dicen que ya pueden volver a comprar mercancía para abastecer a sus clientes, pues no sabían si podrían seguir trabajando, o no» indica el gerente

“El mensaje es el mismo de siempre: queremos irnos”, insisten desde la concesionaria. El reciente pronunciamiento judicial ha supuesto un respiro. En redes sociales —uno de los focos más críticos durante meses— el tono se ha suavizado. “Creo que se ha entendido que la plaza no estaba en condiciones de reabrir y que llevamos años diciendo lo mismo”, e

Proyecto en elaboración

El proyecto en elaboración no consiste en ampliaciones ni proyectos alternativos, sino que es el relativo a las infraestructuras básicas ni ampliaciones ambiciosas señalan. La prioridad es solventar las deficiencia estructurales pues que son las instalaciones de luz, agua, saneamiento, zonas de carga y descarga o montacargas, entre otras.

Pero, aunque el proyecto se entregue con rapidez, y esa es la gran frustración de los placeros, no solo se necesita un ánimo negociador que no se ve por parte del alcalde, pese a haber dos administraciones más los placeros, afirman dispuestos a pagar los dos millones que costará la obra restante. Afirman que la licitación podría demorarse al menos cuatro meses «pues hace falta además de las licencias del Concello, las de Patrimonio, que suelen ser complejas y después vendría la ejecución de la obra»· indica el portavoz de los placeros. Imposible en el mejor de los escenarios –el que no existe por la «cerrazón» del alcalde, como dijo la Xunta – llegarían bien entrado ya 2027. Más allá del conflicto, la concesionaria defiende el potencial del inmueble como proyecto tractor. Ubicado en un punto estratégico, en la entrada de As Burgas, la modernización de la Plaza de Abastos podría convertirse en un revulsivo para el turismo, el comercio local y la dinamización urbana. “Es patrimonio municipal y, cuando termine la concesión, seguirá siendo de la ciudad y al Concello no le costará un euro la obra» recuerdan. De ahí la insistencia en alcanzar un acuerdo político que permita desbloquear no solo la primera fase, sino también actuaciones pendientes en el entorno de Rianxo, cuya mejora —afirman— depende de que exista financiación y consenso.

Mientras tanto, el auto judicial les ampara hasta que exista una resolución firme o se alcance un acuerdo negociado. Apostar exclusivamente por la vía judicial podría prolongar el conflicto durante años. En medio de informes, licitaciones y estrategias políticas, están los placeros. Decenas de familias cuya economía depende del día a día. l efecto inmediato de la resolución judicial ha sido psicológico y comercial. “Por lo menos ya podemos pedir mercancía con cierta tranquilidad”, comentan.