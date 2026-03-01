Mujeres que Catan Club, el proyecto pionero que marida cultura y vino

Son mujeres y profesionales de distintos ámbitos y con un objetivo claro: no dejar nunca de conocer más, viviendo y bebiendo la vida a sorbos de experiencias y con un hilo conductor para digerir lo aprendido: «Un buen vino, como elemento catalizador para experimentar con lo que nos rodea», explica Estela Bermello.

Los asistentes ayer, a esta cata de vinos de D.O. Valdeorras / Roi Cruz

De esa idea, que Estela acunaba desde hacía años nació, en septiembre pasado, una asociación pionera en su esencia: Mujeres que Catan Club, que organiza no encuentros, sino experiencias en torno a los más variados temas, para aprender de cada temática, desde la presentación de un libro de Juan Tallón con un debate abierto con el autor, hasta encuentros con las fundadoras de Editorial De Conatus, o para aprender aún más del vino como cultura a través de los mejores expertos.

Otro momento de la cata en su sede social, Arce House / Roi Cruz

Esta semana el encuentro —o la nueva experiencia, como a ellas les gusta definirlo— se desarrolló en su sede social, Arce House, en Ervedelo, con una cata a ciegas de diez vinos de la Denominación de Origen Valdeorras, a cargo Jorge Mazaira, director técnico de esa DO.

«Es increíble lo que aprendimos porque, además de ser un crack, sabe transmitirlo e hizo que todos los participantes no se perdieran ni un detalle. Conseguimos uno de nuestros objetivos: aprender y disfrutar un día más», explica Estela.

«Inauguramos Mujeres que Catan Club el 26 de septiembre y nuestro lema es ‘catar la vida, disfrutar el momento’. Utilizamos el vino porque en Ourense lo envuelve todo: tenemos cultura, tenemos paisaje. De hecho entre las experiencias que tenemos en mente están citas como una cata de vino entre viñedos o una sesión de yoga con cata», afirma la presidenta del club.

Ahora que muchas parejas o amigos se regalan experiencias en lugar de regalos materiales, Mujeres que Catan Club nace precisamente con la intención «de no dejar de experimentar y aprender nunca, incorporando lo que nos surge; de hecho, como anécdota, hemos visto a unos chicos bailando swing en la calle y ya les pedimos el contacto porque de ahí puede nacer otra cita, Swing and Wine», bromea Estela.

Como mujeres comprometidas con su entorno, Estela y María Jiménez, otra de las impulsoras del proyecto, no solo apoyan proyectos gallegos como De Conatus, sino que «vamos a participar activamente en su club de lectura. Lo nuestro —repito— pretende aglutinar muchas experiencias y emociones». Con ellas ha estado también en citas anterior, Isabel Salgado, una de las mejores enólogas de España, y han participado asimismo en algunas actividades en Madrid, como el estreno del corto Dopamina Zero patrocinado por DO Valdeorras. Y, sobre todo, «tenemos muchos proyectos vinculados a esa cultura y paisajes vinícolas», advierte Estela.