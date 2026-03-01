Los mejores oradores de los institutos gallegos se enfrentan en O Carballiño

¿La digitalización mejora realmente el aprendizaje? Decidir si sí o si no era la misión de 150 escolares gallegos que ayer se reunieron en la residencia de Tempo Libre de O Carballiño para escenificar debates dentro del programa de la Xunta Parlamento Xove, una cita que cumple 17 años. Más que los que tenían los participantes, todos ellos alumnos de 23 centros de Educación Secundaria Obligatoria, nacidos con una pantalla bajo el brazo.

«Es la primera vez que formamos parte de esta iniciativa, pero ya nos habían hablado mucho de ella y la verdad es que teníamos muchas ganas de venir», decía Carmen Liñares desplazada desde el Escolapios de Monforte de Lemos junto a sus compañeros Irene González, Manuel Puga y Sara Rodríguez.

A todos ellos les tocó estar en contra de que las pantallas supusiesen una ayuda a la hora de aumentar el conocimiento, «uno de nuestros argumentos es que realmente no hay ningún estudio neurológico que demuestre una mayor efectividad», defendió Irene.

A los jueces les gustó, pero no llegaron a conquistar y perdieron en esa primera toma de contacto, una situación que dejó emociones distintas en los componentes del equipo. «Yo pensaba que nos iba a salir mejor», aseguraba Puga frente a sus optimistas compañeras, para Liñares «era visto que al ser el primero y la primera vez que nos enfrentamos a algo así iba a ser complicado», para Rodríguez, «nuestra percepción tampoco creo que sea válida porque está marcada por la emoción, desde fuera seguro que se vio mucho mejor», valoraba.

Muy contentos salían los representantes ourensanos del IES Lagoa de Antela. El equipo limiano compuesto por Nerea Estévez, Candela Díaz, Rodrigo Barreiro y Carlos González, también se estrenaba por primera vez en el programa, pero no así en el mundo del debate. Al conjunto los une la optativa de oratoria impartida en el centro por Claudia González, la profesora que los acompañó y ejerció de coordinarora. Para ella también era su primera experiencia.

«Llevamos yendo todos los lunes por las tardes y algunos recreos para prepararlo bien», explicaba Rodrigo con la satisfacción de quien ve recompensado el esfuerzo. La estrategia de los ourensanos estaba clara: una estructura de equipo sólida donde uno introduce, otro concluye y los «refutadores se encargan de atacar los argumentos rivales» con la agilidad de un esgrimista.

El resultado no pudo ser mejor. En su primer debate, pese a los lógicos nervios iniciales y la dificultad de defender una postura contraria a sus propias costumbres generacionales— porque a ellos también les tocó ir en contra—, el equipo de Xinzo se alzó con la victoria de la primera ronda ante los ferrolanos del IES Concepción Arenal. «A medida que avanzaba el debate, nos fuimos tranquilizando y acabamos disfrutándolo mucho», contaban los protagonistas tras bajar del estrado con una profesora que confesaba estar «orgullosisíma más allá de los puntos».

Aunque el horizonte brilla con un atractivo cheque de 4.000 euros para un viaje destinado al equipo ganador y menciones especiales para los mejores oradores— premios todos ellos que se conocerán en el mes de junio, en la final en el Parlamento de Galicia—, el verdadero premio para estos jóvenes es otro, o al menos para sus profesoras. «Haber aprendido a escuchar al rival, a profundizar en los temas y a defender con elegancia incluso aquello en lo que inicialmente no creían, es muy importante como habilidad, eso ya es ganar», opina González.

Cifras y novedades

Desde la Xunta de Galicia la directora xeral de Xuventude, Lara Meneses, valora «el éxito» del Parlamento Xove porque «cada vez son más los que se animan a participar». Pueden hacerlo alumnos desde la ESO hasta la universidad pasando por Formación Profesional y, este año, por primera vez también «aquellos adultos en etapas no formativas pero menores de 30 años», comenta Meneses asegurando que era «una demanda histórica».

Esa nueva categoría competirá directamente en la final en el Parlamento de Galicia en junio, el resto tendrán que pasar por las pruebas clasificatorias en O Carballiño a lo largo de los próximos fines de semana. En total, 250 estudiantes que quieren demostrar que tienen mucho que decir y capacidad para hacerse oír.