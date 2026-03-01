Ángel Mirón toma posesión como nuevo deán de la catedral

José Ángel Feijoo Mirón tomó ayer posesión como nuevo deán-presidente del cabildo de la Catedral de Ourense, sucediendo en el cargo a José Pérez Domínguez, quien ha cumplido el periodo máximo establecido en los estatutos para el desempeño de esta responsabilidad.

El nombramiento de Feijoo Mirón se hizo público el pasado 24 de diciembre, tras las elecciones celebradas en el cabildo catedralicio. La designación fue firmada por el obispo de la diócesis de Ourense, Leonardo Lemos Montanet, quien también ha renovado parte de las responsabilidades capitulares.

En la misma celebración tomaron posesión el nuevo canónigo penitenciario, José Gallego Borrajo, y el nuevo canónigo Pablo César. Asimismo, iniciaron su servicio el vicepresidente del cabildo, José Joaquín Borrajo Iglesias; el secretario capitular, José Seijo González; y el canónigo fabriquero, Isaac Pereiro.

Feijoo Mirón fue ordenado diácono en 1983 y sacerdote en 1984. Dentro de la diócesis ha desarrollado una amplia trayectoria pastoral y formativa. Fue delegado de Juventud hasta 1996, párroco de San Miguel de Canedo entre 1995 y 2007 y profesor del Seminario —donde cursó sus estudios— desde 1987. Ejerció como vicario moderador de la curia y es rector del Seminario Mayor desde 2007.

También ha estado vinculado a la acción social de la Iglesia ourensana. Fue delegado de Cáritas entre 1999 y 2006 y volvió a asumir la responsabilidad en 2012. Actualmente es párroco de Santa Eufemia la Real del Centro y, desde 2024, vicario episcopal para el servicio del desarrollo humano integral, ámbito que engloba la actividad caritativa y social de la diócesis.