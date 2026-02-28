Arqueología
La Xunta aprueba la expropiación de terrenos del castro de San Cibrao
El DOG recoge el visto bueno al acuerdo sellado con los comuneros en septiembre
La Xunta aprobó el proyecto de expropiación de los terrenos del Parque Arqueológico de la Cultura Castrexa, un paso decisivo para completar la titularidad pública del recinto antes de que finalice el año. La resolución definitiva de este trámite, iniciado el pasado año, fue publicada ayer en el Diario Oficial de Galicia.
En virtud de este procedimiento, el Gobierno gallego adquirirá 15 hectáreas propiedad de la Comunidade de Montes por un importe de 241.962,43 euros. Esta superficie forma parte de las 20 hectáreas que integran el parque arqueológico e incluye el centro de interpretación del Castro de San Cibrao de Lás.
El trámite culmina el acuerdo firmado el pasado mes de septiembre entre el conselleiro de Cultura, José López Campos, y el presidente de la Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Cristimil e A Torre, Modesto Rodríguez, como propietarios de los terrenos. Aquel acuerdo permitió iniciar el procedimiento de expropiación amistosa y la declaración de prevalencia de utilidad pública de los suelos afectados.
El castro cuenta ya con el máximo régimen de protección patrimonial en Galicia al haber sido declarado Ben de Interés Cultural en noviembre por su interés científico y su relevancia histórica y arqueológica, al tratarse de uno de los asentamientos más destacados de la Edad del Hierro en la comunidad autónoma.
- «Termalismo con estrellas»: Hotel balneario, terapias termales y menús de chefs Michelin en un pack de lujo
- Siete años de cárcel por violar en un callejón de Ourense a una menor a la que dejó tirada: «Se aprovechó deliberadamente» de que estaba ebria
- Xunta y Diputación culpan a la «cerrazón» de Jácome de que la plaza de abastos siga sin reformar
- La situación en la atención primaria causa malestar y el Sergas alude a las plazas creadas
- El pequeño geriátrico que es la casa de una gran familia
- Acusan a un vecino de matar a sus perros y le destrozan el coche
- Una quedada de «therians»... que no fue
- Condenado en Ourense por intentar vender sin certificado un Cristo tallado en marfil de elefante africano