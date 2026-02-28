La Xunta aprueba la expropiación de terrenos del castro de San Cibrao

La Xunta aprobó el proyecto de expropiación de los terrenos del Parque Arqueológico de la Cultura Castrexa, un paso decisivo para completar la titularidad pública del recinto antes de que finalice el año. La resolución definitiva de este trámite, iniciado el pasado año, fue publicada ayer en el Diario Oficial de Galicia.

En virtud de este procedimiento, el Gobierno gallego adquirirá 15 hectáreas propiedad de la Comunidade de Montes por un importe de 241.962,43 euros. Esta superficie forma parte de las 20 hectáreas que integran el parque arqueológico e incluye el centro de interpretación del Castro de San Cibrao de Lás.

El trámite culmina el acuerdo firmado el pasado mes de septiembre entre el conselleiro de Cultura, José López Campos, y el presidente de la Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Cristimil e A Torre, Modesto Rodríguez, como propietarios de los terrenos. Aquel acuerdo permitió iniciar el procedimiento de expropiación amistosa y la declaración de prevalencia de utilidad pública de los suelos afectados.

El castro cuenta ya con el máximo régimen de protección patrimonial en Galicia al haber sido declarado Ben de Interés Cultural en noviembre por su interés científico y su relevancia histórica y arqueológica, al tratarse de uno de los asentamientos más destacados de la Edad del Hierro en la comunidad autónoma.