Balance
Pontón hace balance del trabajo del BNG en Madrid y ratifica su «no» al pacto con Rufián
Acompañada por sus diputados y senadores, aspira a ganar escaños en el Congreso
Agencias
La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, reivindicó el papel del partido nacionalista en Madrid para «defender la agenda gallega sea cual sea el inquilino en Moncloa», a través de una «representación nacional con las manos libres».
«Somos la garantía de defensa de los gallegos y gallegas en el Estado, sea cual sea el inquilino en Moncloa», señaló Pontón, que recalcó que los nacionalistas «han conseguido más para Galicia que el resto de fuerzas».
Fuerzas a las que acusó de «alternarse en la discriminación» a la comunidad autónoma, ya que «cuando están en la oposición dicen una cosa, pero cuando están en el Gobierno hacen lo contrario», afeó Pontón.
Así lo trasladó en una rueda de prensa celebrada ayer en el Hotel Barceló en Ourense, acompañada de los representantes del BNG en el Congreso y Senado, Néstor Rego y Carme da Silva, así como del portavoz del BNG en el Ayuntamiento de Ourense, Luís Seara, para presentar la campaña «Co BNG, Galiza gaña», señaló la portavoz nacional.
También señaló la portavoz nacional del BNG que la tendencia que tienen este momento la formación nacionalistas, «es ascendente» y cree que «sean cuando sean las elecciones, vamos a dar un gran salto. Vamos a intentar sacar representaciones en todas las circunscripciones electorales», añadió la portavoz nacional, querecalcó que los nacionalistas están «defendiendo mejor los intereses de Galicia» que «los diputados elegidos» por la provincia de Ourense.
