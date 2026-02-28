Universidade
O campus festexa a Rosalía de Castro con ritmo propio
No marco da celebración do día da escritora, realizaron un obradoiro de baile galego da man de Artur Puga
O Campus volveu encher de tradición e actualidade as aulas con motivo do Día de Rosalía. A Facultade de Educación e Traballo Social sumouse un ano máis á conmemoración de Rosalía de Castro cunha proposta que mudou os pupitres polo movemento: un obradoiro de baile tradicional galego impartido polo bailarín e coreógrafo Artur Puga.
A actividade combinou práctica e reflexión co obxectivo de tender pontes entre a tradición rosaliana e a creación contemporánea. «Queremos por en valor os nosos referentes culturais e identitarios, partindo da autora que inaugurou a literatura moderna en lingua galega», explicou a vicedecana do centro, Ana María Iglesias.
A iniciativa enmárcase no Plan de Galeguización da facultade e supón unha continuidade a outro obradoiro anterior impartido por Mondra. Todo porque para o equipo decanal, «é fundamental ofrecer ao alumnado referentes actuais que, en galego, traballen a identidade sen desligarse das raíces», especialmente tratándose de futuras e futuros docentes de Educación Infantil e Primaria. «É importante que coñezan as posibilidades didácticas da hibridación entre o tradicional e o moderno na cultura galega», subliñou Iglesias.
Con carácter eminentemente práctico, o obradoiro reuniu arredor de 40 estudantes que se iniciaron nos pasos básicos do baile tradicional galego. O obxectivo, explicou Artur Puga, era dobre: «romper co clixé de que é unha práctica reservada ás persoas maiores» e facilitar ferramentas que o alumnado poida trasladar ao seu futuro exercicio profesional.
«Trátase de facer un traspaso desa información para que a poidan empregar no seu traballo como docentes», sinalou o bailarín, colaborador das Tanxugueiras, egresado en Ciencias da Educación e do Deporte pola Universidade de Vigo e en Filosofía. Puga lembrou ademais que a música —tradicional ou non— forma parte do currículo educativo nas distintas etapas, aínda que recoñeceu que «segue habendo moito medo a relacionarnos con cousas que non controlamos moito».
Neste sentido, defendeu iniciativas coma esta para «quitar ese medo e lograr que nos colexios e institutos o alumnado poida achegarse con naturalidade á tradición propia», neste caso a través do baile.
Puga, actualmente profesor na Universidade de Braga, considera que Galicia vive «un momento doce» tras anos de efervescencia musical e dancística. Porén, advertiu da necesidade de que este auxe se traduza nunha verdadeira normalización. «Cada vez é máis habitual que calquera persoa se relacione coa música e o baile tradicional desde onde queira: indo ver un grupo a un festival, tocando a pandeireta ou asistindo a clases», apuntou.
Máis alá dos pasos e das coreografías, o obradoiro permitiu tamén falar de tradición oral, memoria colectiva e do papel das mulleres na transmisión cultural, todo desde unha perspectiva de xénero. Unha maneira de celebrar a Rosalía non só desde a palabra, senón tamén dende o corpo e o ritmo. n
