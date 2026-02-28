Nuevo ascensor en A Ponte

El ascensor que une la avenida de Marín con la avenida de Santiago, a la altura del puente del mismo nombre en el barrio de a Ponte, entró en funcionamiento ayer. El alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, y el concejal de Urbanismo, Francisco Alonso, cortaron simbólicamente la cinta inaugural acompañados por un grupo de alumnos del IES Blanco Amor, colindante al nuevo proyecto del Ourense Vertical. La obra ha tenido un presupuesto de licitación de 368.937 euros, de los cuales el Ayuntamiento financió 290.051 euros, con apoyo de los fondos Next Generation que aportaron los 78.885 euros restantes.

El proyecto de construcción del sistema permite optimizar el tránsito peatonal entre ambas avenidas del barrio de A Ponte, eliminando barreras.

Noticias relacionadas

Hasta el momento, la conexión se realizaba mediante una serie de escaleras que salvaban un desnivel de aproximadamente 7,87 metros. El proyecto ejecutado, además de resolver esta diferencia de cota para los peatones, también facilita el uso de la bicicleta, que se veía dificultado por las pendientes existentes. Es acristalado y se construyó una pasarela para unir con el elevador. Se mantienen las escaleras como segunda opción. n