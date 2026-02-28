El Liceo reelige por unanimidad a Xabier Casares como presidente

El Liceo de Ourense celebró esta semana su asamblea general ordinaria, una cita en la que, además de aprobar las cuentas de la sociedad, los socios eligieron a su nuevo presidente. Aunque resultó ser antiguo. Por unanimidad decidieron volver a depositar su confianza en Xabier Casares Mouriño, quien ostenta el cargo desde hace más de una década, desde 2014.

Los socios ratifican así su gestión y la de su junta directiva, después de 12 años , mientras entre los objetivos se mantiene el deseo de ampliar la masa social.

La reunión sirvió también para dar cuenta de las actividades realizadas a lo largo del 2025, un año especialmente relevante para el Liceo que celebró un importante aniversario, 175 años de presencia activa en la vida cultural y social. Una labor que obtuvo su reconocimiento con la Medalla de Oro de la ciudad de mano del Concello.

En cifras, el Liceo celebró el pasado año un total de 435 actividades, entre las que la asamblea destaca aquellas dedicadas a la literatura, a los conciertos musicales, las exposiciones y conferencias. Además, desde la entidad ponen en valor los ciclos «Lembrando a…» que rinde «un homenaje a las personas que dejaron un sello en el mundo de la cultura, la ciencia o la empresa en Ourense» y «Falando con…» que acerca la opinión de la actualidad de «personajes de interés». n