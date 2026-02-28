Iniciativa ante el Congreso de los Diputados del PP de Ourense y Lugo por la mejora de la N-120

Los diputados del PP en el Congreso por Ourense y Lugo acaban de unirse para hacer un frente común y presentar una iniciativa parlamentaria ante esa cámara para exigir al Gobierno de España «una intervención integral e inmediata en la carretera Nacional 120», una vía que une ambas provincias y con tramos que adolecen de seguridad.

En su escrito ante el Congreso, explican que la comunicación entre Ourense y Lugo se encuentra «en un estado de abandono que pone en riesgo la seguridad vial de los usuarios».

Además, no hay otra alternativa de alta capacidad en esta carretera nacional, «en el tramo que va desde la ciudad de Ourense hasta el límite con la provincia de León, atravesando comarcas clave en la provincia de Lugo, como Quiroga o Monforte de Lemos», explican.

Según los diputados firmantes de la iniciativa presentada en la Cámara Baja, que fueron los ourensanos Celso Delgado, Ana Vázquez, Rosa Quintana, de forma conjunta con los parlamentarios lucenses Francisco Conde, Jaime de Olano y Cristina Abades «la falta de avances en la autovía A-76, a causa de la desidia del Ejecutivo socialista, obliga a miles de ourensanos y lucenses a transitar diariamente por un firme lleno de baches».

«La situación empeoró de manera sustancial en los dos primeros meses de 2026 debido a los constantes temporales, que finalizaron por deshacer el asfalto, ya muy deteriorado», señalan los diputados.

Además, en esta iniciativa recogen testimonios de usuarios y crónicas en los medios de comunicación en las que se califica la circulación por esta carretera como una «montaña rusa» de saltos y vibraciones.

Baches sin señalizar

Una preocupación añadida es que muchos de esos baches, que pueden tener unas graves consecuencias para los conductores, «están sin señalizar y son de gran profundidad, causando muchas incidencias diarias».

Señalan que «hay conductores que sufren reventones de ruedas y roturas de amortiguadores nada más salir del taller; los talleres de la zona incluso están quedando sin existencias de neumáticos por la alta demanda de reparaciones», exponen.

Ante esta realidad, los diputados populares por Ourense y Lugo, afirman que están demandando al Gobierno central que ponga en marcha un plan integral de rehabilitación que permita «llevar a cabo una planificación extraordinaria con partidas presupuestarias plurianuales para arreglar el firme, muros, taludes y obras de paso», señalan.