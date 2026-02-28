Homenaje a la fiscal superior Eiró tras más de 25 años en Ourense

Tres meses después de su toma de posesión como fiscal superior de Galicia —es la primera mujer que desempeña el cargo—, la ourensana Carmen Eiró Bouza fue homenajeada este viernes con un banquete en el Pazo da Almuzara, en Boborás, en un acto de reconocimiento y cariñosa despedida de su etapa de más de dos décadas como fiscal en la provincia de Ourense. El acto sirvió también de celebración de su nombramiento como máxima responsable del ministerio público en Galicia, tras ser designada por el anterior fiscal general, Álvaro García Ortiz.

Más de 210 personas se reunieron este viernes en el acto de homenaje a Eiró. Compañeros de la administración de justicia en Ourense, tanto de la Fiscalía como de la judicatura, integrantes de las fuerzas de seguridad, numerosos abogados y funcionarios, amigos y allegados arroparon a la fiscal. En su discurso se expresó muy agradecida y emocionada. También intervinieron, con elogiosas palabras, la presidenta de la Audiencia Provincial, Ana del Carmen Blanco, y la fiscal jefa provincial, Eva Regueiro. Las tres personifican la rotura del techo de cristal en sus respectivos cargos. Todas ellas son las primeras mujeres que los ejercen.

Licenciada en Derecho por la Universidad de Santiago, Carmen Eiró ingresó en diciembre de 1998 en la carrera fiscal y, desde su toma de posesión, desempeñó sus funciones en Ourense. Ha tenido responsabilidades como delegada de Medio Ambiente, Urbanismo e Incendios —en 2020, sumó la coordinación autonómica de la especialidad— y como fiscal de Menores, entre otras asignaciones.

En noviembre de 2025 fue nombrada fiscal superior de Galicia. La lucha contra la violencia de género, la protección de la infancia, de las personas mayores y de las personas con discapacidad, los delitos medioambientales —en especial los incendios—, la corrupción, la criminalidad económica y los delitos digitales son los grandes retos a combatir, subrayó Eiró en su investidura.