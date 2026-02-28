El foco en la medicina rural con Ribadavia como foro nacional

El 18% de la población española vive en áreas rurales. Según el Observatorio Galego de Dinamización Demográfica, el porcentaje asciende al 23,7% en esta comunidad. Desde el interior, Ribadavia alberga durante dos jornadas un foro de análisis sobre el presente y el futuro de la medicina rural, que organiza la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), con el fin de poner el foco en la equidad, el relevo generacional, la sostenibilidad, la innovación, la investigación y la asistencia sanitaria de calidad. La iniciativa pretende consolidarse como un punto de encuentro anual para abordar la situación de la atención primaria, en un contexto de envejecimiento de la población y dispersión territorial, además de otros problemas estructurales como la falta de médicos. En la localidad ourensana asisten al foro de forma presencial 200 personas, a las que se suman participantes telemáticos. Las jornadas elaborarán de forma colaborativa y participativa el ‘Decálogo Rural+’, pensado como una posible hoja de ruta para diseñar políticas sanitarias con ideas realistas y ambiciosas para el rural, plasmando propuestas de varias materias, como la formación, la captación y retención de profesionales y la innovación.

En el acto de inauguración participaron el alcalde de Ribadavia, César Fernández; el diputado provincial Rosendo Fernández —médico—; Sofía López, la directora xeral de Planificación e Reforma Sanitaria de la Consellería de Sanidade; así como Pilar Rodríguez, presidenta de la SEMG, y el doctor Albert Foo, responsable del grupo de trabajo sobre Medicina Rural de la SEMG.

«A medicina rural é a esencia da medicina pola cercanía e pola continuidade asistencial dos pacientes, desde que son nenos ata que son maiores», apuntó Sofía López. La atención primaria, continuó, es la garantía de la equidad en el acceso al sistema sanitario público y de los cuidados. «É un nivel asistencial que non só trata, senón que acompaña as persoas en todos os ámbitos da súa vida», subraya.

La Xunta alude a la atención domiciliaria y a la innovación —con herramientas como la implantación progresiva de la inteligencia artificial y la historia clínica electrónica— como políticas que fortalecen la atención sanitaria en el rural. La administración resalta que las nuevas tecnologías facilitan un seguimiento continuo de la situación clínica de los pacientes, «achegando seguridade e atención personalizada, especialmente no rural», además de contribuir a un «modelo de atención máis humana e personalizada», añade López.

El subdirector xeral de Sistemas e Tecnoloxías de Información, Benigno Rosón, participa en estas jornadas de Ribadavia. Sanidade presenta, como un caso de éxito, el modelo de telemedicina en el rural a través de la plataforma de monitorización de pacientes ‘Telea’

«Queremos poñer en valor a profesión, estamos nun momento de cambio e de oportunidade onde temos que camiñar todos xuntos para buscar solucións», defiende Pilar Rodríguez, presidenta de la SEMG y médica de familia en Lugo. «Queremos atractiva a medicina rural para a xuventude e marcar unha liña de traballo, un decálogo que defina a nosa folla de ruta», apuntó por su parte Albert Foo.

Noticias relacionadas

Entre los temas que se abordan en este foro, que acoge la Casa da Cultura de Ribadavia, figuran el papel de los municipios, las infraestructuras, la equidad rural, la ética, la innovación social, los proyectos de innovación e investigación o la visión de los jóvenes médicos.