Detienen a un hombre en Coles por quebrantar una orden de alejamiento entre amenazas

La Guardia Civil detuvo en la mañana del sábado en el concello de Coles a dos hombres implicados en un altercado ocurrido en una vivienda de la zona. Los hechos tuvieron lugar cuando el exmarido de una mujer que residía en la vivienda accedió al domicilio, iniciando una discusión con su ex pareja.

Según han indicado fuentes del Instituto Armado, el hombre, que tenía una orden de alejamiento en vigor respecto a la mujer, irrumpió en la casa sin permiso, lo que originó una situación de tensión. Durante el altercado, el dueño de la vivienda, que no mantenía ninguna relación personal con la mujer que alquilaba el piso en el concello ni con su exmarido, pero escuchó gritos, se desplazó hasta el domicilio e intentó mediar para calmar los ánimos.

Sin embargo, la situación se agravó y ambos implicados se amenazaron mutuamente con un arma blanca. El varón cogió un cuchillo de cocina y el casero se enfrentó de vuelta. En todo caso, la escena no pasó de las amenazas sin que ninguno de los afectados acabase con heridas, aunque fueron trasladados con posterioridad al Punto de Atención continuada del Concello.

La Guardia Civil fue alertada y se trasladó al lugar de los hechos, donde pudo comprobar la existencia de las amenazas y la presencia del arma blanca. Tras la intervención de los agentes, el dueño de la vivienda fue detenido por amenazas, mientras que el exmarido de la mujer fue arrestado por tres delitos: amenazas, incumplimiento de la orden de alejamiento previa por un delito de malos tratos sobre la mujer y allanamiento de morada.

En un primer momento se sopesó que se tratase de un caso de violencia de género, finalmente el altercado no se sumó a esa trágica lista.