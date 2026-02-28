La Carrera de la Mujer, el 8-M en Ourense
Con distancias para todos, desde personas con movilidad reducida, con un recorrido de 1 kilómetro, hasta los 5, para cualquier condición física, Ourense se une a los actos del 8-M con la 7ª Carrera de la Mujer, con salida a las 11 de la Plaza Mayor, que también será la meta. Inscripción abierta hasta el jueves 5 en la web de sportmaniacs. Recogida de dorsales el 6 y 7 en RunManiak.
