Tres de las cuatro bandas ourensanas participan en el Certame Galego

La escena bandística de Ourense vuelve a demostrar que la calidad no se riñe con la cantidad. Tres de las cuatro bandas populares federadas de la provincia participarán el próximo octubre en la 19º edición del Certame Galego de Bandas de Música, la máxima cita de este tipo de agrupaciones a nivel autonómico.

De ellas, la que más aspira es la Santádega de Coles, inscrita en sección segunda. La banda ourensana buscará mejorar el segundo premio que consiguió en esta misma sección en 2023, tras varios años llenos de éxitos como el certamen nacional de Aranda del Duero.

La banda decana de Galicia también estará presente, pues A Lira de Ribadavia competirá en la sección tercera. Los ribeiranos vuelven al certamen tras ocho años, después de que en 2018 consiguieran el primer premio en esta misma categoría.

Noticias relacionadas

Completa la triada ourensana la Chikiband de Xinzo de Limia, que competirá un año más en la sección infantil. El elenco ya estuvo presente en la edición del 2025, donde quedó en tercera posiciónn