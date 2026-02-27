Taller de baile popular en el campus

El Campus de Ourense ofrece hoy dentro de su calendario de obradoiros uno dedicado a los bailes tradicionales. Se desarrollará partir de las 13.00 horas en el Edificio de Ferro bajo el titulo «De Rosalía a hoxe». Este obradoiro tradicional será impartido por el especialista vigués Artur Puga, que es profesor itinerante de baile popular gallego.