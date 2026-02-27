Taller de baile popular en el campus
El Campus de Ourense ofrece hoy dentro de su calendario de obradoiros uno dedicado a los bailes tradicionales. Se desarrollará partir de las 13.00 horas en el Edificio de Ferro bajo el titulo «De Rosalía a hoxe». Este obradoiro tradicional será impartido por el especialista vigués Artur Puga, que es profesor itinerante de baile popular gallego.
- «Termalismo con estrellas»: Hotel balneario, terapias termales y menús de chefs Michelin en un pack de lujo
- Xunta y Diputación culpan a la «cerrazón» de Jácome de que la plaza de abastos siga sin reformar
- La situación en la atención primaria causa malestar y el Sergas alude a las plazas creadas
- El pequeño geriátrico que es la casa de una gran familia
- Acusan a un vecino de matar a sus perros y le destrozan el coche
- Una quedada de «therians»... que no fue
- El hombre que fingía ser socio de una clínica dental, al banquillo por tercera vez
- Condenado en Ourense por intentar vender sin certificado un Cristo tallado en marfil de elefante africano