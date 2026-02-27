Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

«Sempre Rosalía», un nueva visión de la autora, hoy, en Biblioteca Nós

Ana Ponte y Diego Freire. | FDV

Ana Ponte y Diego Freire. | FDV

Redacción

Ourense

«Una Rosalía, más allá de los estereotipos ni reduccionismos ». Así anuncian la obra «Sempre Rosalía», que se ofrece hoy a partir de las 19.00 horras en la Biblioteca Nós de Ourense, en rúa da Canle, 6, con entrada gratuita, y la participación de Ana Ponte y Diego Freire.

La cita, organizada por el PSOE con motivo del Día de Rosalía de Castro, es un espectáculo, pensado para todos los públicos con colaboración de Producións Dispersas, presenta a una Rosalía « viva, inteligente, combativa e irónica».

