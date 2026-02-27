Cultura
«Sempre Rosalía», un nueva visión de la autora, hoy, en Biblioteca Nós
Redacción
Ourense
«Una Rosalía, más allá de los estereotipos ni reduccionismos ». Así anuncian la obra «Sempre Rosalía», que se ofrece hoy a partir de las 19.00 horras en la Biblioteca Nós de Ourense, en rúa da Canle, 6, con entrada gratuita, y la participación de Ana Ponte y Diego Freire.
La cita, organizada por el PSOE con motivo del Día de Rosalía de Castro, es un espectáculo, pensado para todos los públicos con colaboración de Producións Dispersas, presenta a una Rosalía « viva, inteligente, combativa e irónica».
