Premio para el comité de huelga de comercio que dignificó el salario del sector de supermercados

Anxo Pérez, Noela y Carmen (filla e nai de Etelvino Blanco) y Xulia González / Roi Cruz

Etelvino Blanco fue uno de los más respetados e icónicos líderes sindicales de la democracia y, al margen de las afiliaciones político-ideológicas, muchos acudían a la CIG cuando había un conflicto, en especial de índole laboral. Su muerte no borró su legado y ayer se hizo entrega del IV Premio Etelvino Blanco, que ha reconocido en su edición correspondientes a 2025, a quienes continúan la lucha por los derechos; en este caso, al comité de huelga del convenio de comercio de alimentación de la provincia de Ourense. Su lucha consiguió «alimentar» el salario, en muchos casos mínimo, de los trabajadores y trabajadoras que alimentan cada día a la sociedad, incluso en pandemia .

El premio, otorgado por la Ejecutiva Comarcal de la CIG de Ourense, es «un reconocimiento a su firmeza, dignidad y capacidad de organización en un conflicto que marcó un antes y un después en el sector del comercio de alimentación», señaló la secretaria comarcal de la CIG, Xulia González.

El acto oficial de entrega de este reconocimiento tuvo lugar ayer en la sede del edificio sindical de Ourense, en el parque de San Lázaro, que se llenó tanto de trabajadores del sector galardonado, muchos cargos sindicales, entre ellos la actual secretaria comarcal de la CIG, Xulia González, y su antecesor en el cargo, Anxo Pérez Moure y, fieles a la cita, Carmen y Noela, esposa e hija respectivamente de Etelvino Blanco.

El delegado de la CIG, Manuel Carballo, fue el encargado de dar lectura a un texto de agradecimiento, en el que no faltó la mención, entre otros, «a esos concellos que realizaron un manifiesto a favor de nuestra lucha y que, independientemente de su color político, apoyaron a la clase trabajadora».

También hubo palabras para los grupos políticos del Parlamento de Galicia «que presentaron una moción de apoyo a nuestra causa, excepto el PP, que volvió a demostrar que no apoya al pueblo gallego», lamentó.

No faltó el agradecimiento para familiares y amigos, pero «el mayor agradecimiento es para todos los que estuvisteis ahí, cada día que había que ir a una concentración delante de las empresas, y cada día que había que acudir a una concentración sin cobrar, para demostrar que con nosotros no se juega, que tenemos unos derechos», señaló.

«Porque la lucha es el único camino» enfatizó el portavoz de los trabajadores galardonados. Recordó que, cuando comenzó la huelga «partíamos del salario mínimo en dos de las categorías y cerca de alcanzarlo en la tercera; y aun así nos ofrecían un salario que lo único que pretendía era que continuáramos así, quietas y calladas, porque llegaron a decirnos que debíamos de dar gracias por tener un empleo».

Pese a todo, esa lucha de los trabajadores consiguió «5.000 euros más de diferencia a lo largo de los cuatro años respecto a aquella oferta» señalaron ayer al recoger el galardón. Ahora permanecemos vigilantes, porque de aquí a tres años volveremos a estar ahí», señalaron, «y ya no pensarán que pueden hacer con nosotros lo que quieran pues nos van a tener de frente». n