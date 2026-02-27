Oferta de empleo en el Concello con 23 nuevas plazas

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ourense, reunida en sesión ordinaria, aprobó ayer la oferta de empleo público del Concello para el ejercicio 2026, por promoción interna. La propuesta incluye 23 plazas que se reparten del siguiente modo. Se ofertan 1 4 plazas de auxiliares administrativos/as (subgrupo C2); 5 plazas de administrativos/as (subgrupo C1) así como 4 plazas de inspector/a de la Policía Local (3 por promoción interna y 1 por movilidad).

En la misma sesión, acordó aprobar definitivamente la modificación puntual 4/2025 de la relación de puestos de trabajo (RPT) del Ayuntamiento, luego de su período de exposición pública.

En apartado de Licencias Urbanísticas, resolvió varios expedientes que afectan tanto a viviendas particulares como a bajos. Así se concedió la licencia para el proyecto de adaptación de un bajo que se convertirá en una vivienda en la Plaza Xesús Ferro Couselo. También para una vivienda unifamiliar aislada en la carretera Piñor-Cabeza de Vaca y para la rehabilitación de una cubierta en la zona de Sistis.

La Junta de Gobierno Local también dio el visto bueno al expediente de legalización y final de las obras de acondicionamiento de un local para una plaza de garaje privado en la Avenida de Portugal y denegó la solicitud de declaración de innecesariedad de licencia de segregación de una vivienda en la calle Ervedelo.

Noticias relacionadas

En Patrimonio y responsabilidad patrimonial, la Junta de Gobierno Local dio cuenta de dos reclamaciones por daños derivados de caídas en la vía pública. Se decidió inadmitir una, que remitirá a la Agencia Gallega de Infraestructuras por ser la entidad competente para resolverla según consideran y desestimó otra porque no concurrían los requisitos legales que dan derecho a una indemnización. También acordó archivar un expediente de recuperación de oficio por los daños causados por un vehículo a un banco de titularidad municipal.