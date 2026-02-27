Estudiantes de Derecho de la UE analizan hoy en Madrid la sentencia pionera de As Conchas

La sentencia pionera, que reconoce por primera vez la responsabilidad de organismos públicos, por no actuar en la grave contaminación de las aguas de su país por vertidos agrícolas y ganaderos contaminados, en este caso las del río Limia y el embalse de As Conchas en la provincia de Ourense, será tema de debate hoy en una jornada en Madrid, con participación de estudiantes europeos, dado que también en la UE preocupa el problema de los vertidos de las macrogranjas.

La Asociación de Vecinos de As Conchas, que ha conseguido esta gesta, indica que esta jornada está organizada por Fundación Fide y ELSA España, y se analizarán los fundamentos jurídicos y científicos de la sentencia, así como sus implicaciones y la responsabilidad de las administraciones públicas.

Para la asociación resulta especialmente significativo que se haya interesado por este caso The European Law Students Association (ELSA), considerada la mayor organización independiente de estudiantes de Derecho del mundo, con presencia en más de 40 países europeos. «Que ELSA incorpore la Sentencia Limia a sus debates académicos internacionales evidencia el carácter pionero de este fallo, tanto en España como en Europa, dentro del ámbito del litigio climático y ambiental».

Críticas del BNG

En otro orden de cosas, la eurodiputada del BNG, Ana Miranda, denunció ayer «el reiterado boicot que lleva a cabo el PP en su empeño para bloquear que la Comisión de Peticiones de la Eurocámara debata sobre el embalse de las Conchas, impidiendo nuevamente que los colectivos afectados por su contaminación puedan comparecer en esta comisión.

Noticias relacionadas

Ana Miranda considera inaceptable que sigan bloqueando la comparecencia de afectados por la contaminación continuada de este embalse, por lo que los acusa de «doble moral», al decir «una cosa en Galicia y otra en el Parlamento Europeo».