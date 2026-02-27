La cultura gallega alza la voz por la Virgen del Cristal en un libro coral

El Centro Cultural Marcos Valcárcel fue escenario este jueves de un acto con memoria y mensaje. A las puertas del undécimo aniversario del asesinato del párroco Adolfo Enríquez y con el robo de la Virgen del Cristal todavía sin resolver, el mundo de la cultura ourensana ha decidido alzar la voz para que el crimen que sacudió Vilanova dos Infantes en 2015 no caiga en el olvido. La respuesta toma forma de libro: «A Virxe do Cristal: lenda, roubo, asasinato», una publicación colectiva que usa la creación literaria y artística como ejercicio de reivindicación.

Para ello más de medio centenar de artistas, poetas, músicos y escritores participan en este proyecto coral que reivindica el valor simbólico, histórico y emocional de una de las imágenes más singulares del patrimonio provincial y mundial porque la diminuta talla del siglo XVII es una de las imágenes marianas más pequeñas del mundo y era para Vilanova dos Infantes y para Celanova, mucho más que una pieza religiosa, era identidad, tradición y memoria compartida.

Esa es la idea que ayer quisieron transmitir en la presentación del libro que contó con la intervención del presidente de la Diputación, Luis Menor, el alcalde de Celanova y coordinador del proyecto, Antonio Puga; de las críticas literarias Tareixa Taboada y Mercedes Gallego; y del escritor y periodista Xosé Manuel del Caño, impulsor de la iniciativa y coordinador de la obra.

La presentación se abrió con la actuación de María do Ceo, que interpretó «A nosa Virxe do Cristal», una pieza compuesta por Armando González que ella cantó y que se puede escuchar a través del libro mediante uno de los múltiples códigos QR con los que la obra trasciende más allá de lo literario para convertirse en un espacio multimedia.

«Vilanova dos Infantes no olvida» es la afirmación que rodea esta obra literaria que Xosé Manuel del Caño definió como una respuesta cultural al «vacío» dejado por el crimen y el robo. El periodista explicó que el proyecto nació de un llamamiento a músicos, escritores y escultores para que ofreciesen su propia versión de la pequeña Virgen. La respuesta, señaló, fue de «una generosidad ejemplar» por parte de todos los creadores, aunque quiso resaltar a Antonio Blanco, Baldomero Moreiras, con especial relación con Celanova, Alberto Fernández, Ramón Andrade y Carmen Bouza, entre otros.

Con todo, especial mención tuvo la participación de Xesús Alonso Montero— fallecido hace dos semanas—, que aporta tres textos. En uno de ellos el catedrático rescata una anécdota juvenil junto al historiador Ferro Couselo, «cuando ambos viajaron en pleno diciembre en la baca de un coche para investigar el dialecto de Vilanova, con un café con leche como única calefacción al llegar a destino», ensalzó Del Caño.

Memoria y justicia

Más allá del valor artístico, la intervención de Del Caño tuvo un claro tono reivindicativo. Recordó que, once años después, el caso sigue sin resolverse y pidió que las fuerzas de seguridad y la administración de justicia «tienen que dar una respuesta clara». «En una de las ciudades consideradas más seguras de España, este asunto debe estar encima de la mesa hasta ser resuelto», afirmó, calificando la presentación de la obra como «un acto reivindicativo» para no olvidar «la injusticia de matar a un hombre bueno».

En la misma línea se expresó Antonio Puga, alcalde de Celanova, quien pidió «que no se olvide esa investigación» para que no quede impune «el asesinato de un buen cura». Por su parte, Luis Menor subrayó que la publicación constituye precisamente «un acto de memoria colectiva frente al olvido» y defendió el papel de la cultura como herramienta para preservar la identidad ourensana. «Hay iniciativas que son capaces de transformar el dolor en cultura, reflexión y esperanza compartida», señaló.

También remarcó esta línea Tareixa Taboada, «la justicia no prescribe y los artistas estamos siempre con ella, con la identidad, con la belleza y el amor», dijo antes de ceder la palabra a Mercedes Gallego, quien recordó que la diminuta talla fue glosada en un poema de más de mil versos de Manuel Curros Enríquez que invitó a «releer» para obtener una imagen nítida de «la inspiración de los artistas» para muchas de las piezas que recoge el libro.

Más allá del texto

Con todo, el proyecto no se limita al libro editado en el marco del Plan Provincial de Publicacións de la Diputación: la Torre de Vilanova y la Casa de Curros albergan ya 60 piezas que conforman este homenaje visual y literario, al que se suma material audiovisual inspirado en la estética de los antiguos ciegos medievales, con dibujos y cantares que relatan la historia de la Virgen del Cristal.

El acto concluyó con una fotografía de familia de los participantes en torno a una causa común: mantener viva la memoria de Don Adolfo y exigir que la luz regrese, también en forma de justicia, a una historia que la comarca se niega a dar por cerrada.