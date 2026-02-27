El campus convoca ayudas para realizar prácticas externas

El Campus Auga, proyecto de especialización del campus de Ourense acreditado por la Xunta, acaba de convocar ayudas para que el alumnado de sus titulaciones realice prácticas académicas externas, curriculares o extracurriculares, con el objetivo de mejorar su empleabilidad. La iniciativa se financia en el marco del convenio entre la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional y la Universidade de Vigo para el desarrollo de las acciones estratégicas 2024-2027.

Las prácticas tendrán una duración de entre dos y tres meses y podrán desarrollarse hasta el 30 de septiembre. La dotación global es de 14.000 euros, con una ayuda máxima de 600 euros mensuales por estudiante, sujeta a las retenciones y cotizaciones correspondientes. La dedicación será de 25 horas semanales, con posibilidad de, en caso de necesidad, realizar hasta un 30 % en modalidad no presencial.

La convocatoria— cuyo plazo de inscripción, que se realiza de modo virtual, termina el 12 de marzo a las 23.59 horas— está dirigida a alumnado matriculado en el curso 2025/2026 en 15 titulaciones de grado, máster y simultaneidad del Campus Auga. En los grados se exige haber superado al menos el 50 % de los créditos. La selección se realizará por nota media, con prioridad para el alumnado de máster, y la ayuda será incompatible con otras becas o con cualquier relación laboral remunerada. n