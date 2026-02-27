La Audiencia de Ourense mantiene libre a un condenado por agresión sexual y maltrato

La Audiencia Provincial de Ourense condenó hace unos días a J. G. H. a 12 años de cárcel por agresión sexual y a 9 meses por un delito de lesiones en el ámbito de la violencia de género. La sala consideró acreditado que este hombre violó a la mujer que era su pareja tras golpearla después de una discusión por celos, unos hechos ocurridos en abril de 2024 en Ourense, cuando en el domicilio también estaba la hija menor de la víctima, que al día siguiente contó a una profesora que temía por su madre. Este jueves, el tribunal celebró una vistilla, con la presencia del encausado, la Fiscalía, la defensa y la acusación particular. El ministerio público y el letrado de la perjudicada querían su ingreso en la cárcel, sin esperar a la resolución del recurso de apelación que, según se prevé, presentará ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (el plazo sigue abierto). La defensa, con un cambio de abogado —ahora la ejerce Jorge Bahamonde—, se opuso al ingreso en prisión. La sala mantiene libre al acusado. Adelantó la decisión de palabra a las partes, al término de la vista.

Tras la condena de primera instancia de la Audiencia, que no es firme, la situación del encausado sigue con la obligación de que comparezca los días 1 y 15 de cada mes en el juzgado —en los últimos meses ha cumplido—, más la retirada del pasaporte, que ya tiene caducado en la actualidad.