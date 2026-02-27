Juicio
Una acusada dice que una mujer le dio 20.000 euros «en agradecimiento»
Una mujer, su marido y su hijo fueron juzgados este jueves en la Audiencia Provincial por presunta apropiación indebida de dinero de una vecina, pero ellos lo niegan. La Fiscalía solo acusa a la mujer —pide 2 años de prisión—, y la acusación particular, también a los otros dos familiares. En septiembre de 2019, la perjudicada otorgó a la encausada un poder bancario. En agosto había firmado un documento que autorizaba a la acusada a retirar 20.000 euros, más 600 al mes para gastos. La Fiscalía interpreta que, con este papel, la mujer autorizaba la retirada de 36.800 euros y sostiene que la encausada quitó 54.000, sin la justificación del destino de 17.000.
«Ella me quiso dar los 20.000 euros en agradecimiento, en compensación», alega la acusada, por haber cuidado entre ella y su marido al esposo de la otra mujer (el varón falleció). Los 600 euros al mes eran, según la acusada, para gastos que pudiera tener, «por ir a visitarla y llevarle alguna cosa que le hiciera falta», dice. «El dinero lo destiné todo a comprar cosas para ella», alega. La defensa citó varias facturas y la encausada asegura que realizó muchos gastos, sin comprobante, para compras y necesidades de la señora. El marido y el hijo respaldaron a su familiar.
La perjudicada no tenía relación con sus hijas, las denunciantes, desde los 18 años, pero las llamó «para decir que quería hablar con nosotras porque la habían robado y necesitaba nuestra ayuda». Después, «la acompañamos al banco y cuando llegó no había dinero». Tras el hallazgo fueron a revocar el poder. «En ningún momento», según una de las hijas, su madre les dijo que había donado dinero a los acusados en agradecimiento, sino que el poder iba destinado a que gestionasen su patrimonio.
Suscríbete para seguir leyendo
- «Termalismo con estrellas»: Hotel balneario, terapias termales y menús de chefs Michelin en un pack de lujo
- Xunta y Diputación culpan a la «cerrazón» de Jácome de que la plaza de abastos siga sin reformar
- La situación en la atención primaria causa malestar y el Sergas alude a las plazas creadas
- El pequeño geriátrico que es la casa de una gran familia
- Acusan a un vecino de matar a sus perros y le destrozan el coche
- Una quedada de «therians»... que no fue
- El hombre que fingía ser socio de una clínica dental, al banquillo por tercera vez
- Condenado en Ourense por intentar vender sin certificado un Cristo tallado en marfil de elefante africano