Violencia
Acusada de amenazar a su madre con un espray y un mechero en Ourense: «Si no sigues dándome dinero te mato, te quemo viva y exploto el edificio»
La Fiscalía solicita una condena de un año de prisión para esta mujer, así como dos años de alejamiento para proteger a la víctima, su progenitora octogenaria
J. F.
Está acusada de amenazar a su madre octogenaria mientras le exigía dinero. La Fiscalía solicita un año de prisión y dos de prohibición de aproximación y comunicación. Los hechos ocurrieron a las 12:35 horas del 10 de enero de 2025. Según la Fiscalía, la acusada se personó en el domicilio de su madre, que tenía 83 años en esa época. Le exigió dinero y, como la señora se negó, la acusada la apartó, entró en casa y se puso a registrar los cajones, mientras gritaba e insultaba a su madre, además de amenazarla de muerte.
Halló un sobre con dinero, lo cogió y, a continuación, sacó un mechero y un espray, y encendió el mechero delante de la cara de su madre y le dijo: «Si no sigues dándome dinero te mato, te quemo viva y exploto el edificio». Un vecino avisó a la Policía y los agentes acudieron al lugar. No era la primera vez que la víctima sufría estos episodios por parte de su hija, dice la Fiscalía.
Suscríbete para seguir leyendo
- «Termalismo con estrellas»: Hotel balneario, terapias termales y menús de chefs Michelin en un pack de lujo
- Xunta y Diputación culpan a la «cerrazón» de Jácome de que la plaza de abastos siga sin reformar
- La situación en la atención primaria causa malestar y el Sergas alude a las plazas creadas
- El pequeño geriátrico que es la casa de una gran familia
- Acusan a un vecino de matar a sus perros y le destrozan el coche
- Una quedada de «therians»... que no fue
- El hombre que fingía ser socio de una clínica dental, al banquillo por tercera vez
- Condenado en Ourense por intentar vender sin certificado un Cristo tallado en marfil de elefante africano