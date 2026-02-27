Acusada de amenazar a su madre con un espray y un mechero en Ourense: «Si no sigues dándome dinero te mato, te quemo viva y exploto el edificio»

Está acusada de amenazar a su madre octogenaria mientras le exigía dinero. La Fiscalía solicita un año de prisión y dos de prohibición de aproximación y comunicación. Los hechos ocurrieron a las 12:35 horas del 10 de enero de 2025. Según la Fiscalía, la acusada se personó en el domicilio de su madre, que tenía 83 años en esa época. Le exigió dinero y, como la señora se negó, la acusada la apartó, entró en casa y se puso a registrar los cajones, mientras gritaba e insultaba a su madre, además de amenazarla de muerte.

Halló un sobre con dinero, lo cogió y, a continuación, sacó un mechero y un espray, y encendió el mechero delante de la cara de su madre y le dijo: «Si no sigues dándome dinero te mato, te quemo viva y exploto el edificio». Un vecino avisó a la Policía y los agentes acudieron al lugar. No era la primera vez que la víctima sufría estos episodios por parte de su hija, dice la Fiscalía.