«Termalismo con estrellas»: Hotel balneario, terapias termales y menús de chefs Michelin en un pack de lujo

Disfrutar de un paquete de 6 días de estancia en hoteles balneario de la provincia con 10 tratamientos termales y menús firmados especialmente para la ocasión por los chefs de tres restaurantes de la ciudad —Miguel González, Ceibe y Nova—, que cuentan con el máximo reconocimiento de calidad gourmet: la estrella Michelin. Esta propuesta del lujo para el disfrute del cuerpo, a través de la salud y la belleza que aportan las terapias termales, y del paladar se llama «Termalismo con Estrellas», un programa promovido por la Diputación de Ourense, que ayer presentó su presidente, Luis Menor. La entidad impulsa esta iniciativa pionera en su modalidad, cuyas reservas podrán realizarse a partir de mañana, 27 de febrero.

La presentación se llevó a cabo en otro lugar emblemático: la Oficina Termal de Información Turística que la Diputación abrió hace ya un año en la Estación del AVE de Ourense y que ha despertado el interés de más de 60.000 viajeros que se han detenido a informarse sobre la capital gallega del termalismo. Este programa nace con unos mimbres únicos que, según explicó Menor, «demuestran una vez más que no dejamos de explotar y explorar uno de los ejes estratégicos de nuestra provincia: el sector termal».

En este sentido, el mandatario provincial animó a todos a participar en esta iniciativa a dejarse «sorprender» por una experiencia que demuestra la apuesta de la Diputación por la innovación para que la provincia se convierta en «un destino turístico sostenible, de calidad y singular».

En esta primera ronda piloto, que se celebrará del 16 al 21 de marzo, podrán participar un máximo de 40 personas, con el fin de garantizar una experiencia lo más personalizada posible.

Las reservas podrán realizarse a partir de las 10.00 horas de mañana viernes 27. Las personas interesadas pueden obtener más información en la web termalismoourense.com.

Los menús elegidos de los restaurantes con estrella Michelin son los siguientes: «Auria», en el caso del restaurante Miguel González, que propone una cocina «de recuerdos, sensaciones y técnicas», basada en lo que recibe del mercado, la lonja o el agricultor, sin saber en un día determinado cuál será el producto. Por su parte, el restaurante Ceibe apuesta por el menú «Enxebre», en el que trabaja con materias primas locales y de temporada, junto a los básicos de su cocina, donde lidera la cultura y la tradición que representan a Galicia. El restaurante Nova ha apostado por la carta que lleva su nombre, ya que representa una cocina de raíz que intenta encarnar una base gastronómica heredada de sus mayores.