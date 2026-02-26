Preocupación por los 18.000 gallegos que viven en México, un país convulso, tras la muerte del narco El Mencho

La reciente muerte de un conocido narco en Ciudad de México, el Mencho, del Cartel Jalisco Nueva Generación, a manos de la Policía, ha mantenido confinadas decenas de ciudades o estados próximos, como Jalisco o Querétaro, y a sus vecinos en estado de alarma. La situación ha generado preocupación, sobre todo en comunidades del rural de Galicia y de la provincia de Ourense, pues hay más de 18.000 gallegos residiendo en el país azteca, según el director xeral de Emigración de la Xunta, Antonio Rodríguez Miranda.

Esa preocupación de las familias gallegas ante la situación que vive el país azteca por los violentos disturbios callejeros, fueron transmitidos por cargos públicos como la alcaldesa de Boborás, Patricia Torres, una comarca con un fuerte éxodo migratorio a aquel país. Además la situación ha vuelto a tensar la seguridad en distintas zonas del país generando inquietud entre las comunidades extranjeras residentes.

Antonio Rodríguez Miranda, director xeral de Emigración / J. Prieto

Según la alcaldesa, «llegué a ponerme en contacto con algunos convecinos allí; a algún emigrante de nuestra zona al que le pilló esta situación en un hotel de Acapulco, donde tuvieron que permanecer confinados».

En Galicia, y en especial en la provincia de Ourense, la tensión de las familias se acentuó estos días. Antonio Rodríguez Miranda, secretario xeral da Emigración de la Xunta de Galicia, hace un llamamiento a la calma, pues señala que «nos encontramos en contacto permanente con asociaciones y migrantes en aquel país y, en principio, la situación no les ha afectado en principio ya que el 80% de esos emigrantes gallegos en México residen en Ciudad de México y su entorno, donde están tranquilos».

«Nuestras familias están preocupadas»

Para familias como la del ourensano Manuel Hermida, presidente de la Unión de Comerciantes Gallegos en México, «hubo preocupación estos días y nos llamaban» pues «se obligó a quedarse en casa en algunas zonas, hubo estado de alerta e incluso se cerraron negocios y comercios, pero no en la capital, tampoco ha habido daños a civiles, de hecho, de los 74 fallecidos, todos eran personas relacionadas con el cartel de la droga o policías, solo falleció una civil, ajena a ambos bandos», señala.

Cree que la lucha ahora puede ser interna, por llevar las riendas del Cartel de Jalisco, cuyo cabecilla fue asesinado, o bien entre bandas rivales. Para Manuel Hermida, que forma parte de ese próspero grupo de gallegos que hace años partieron a México —en algún caso con sus familias— y se han establecido con negocios, «muchos de ellos de hostelería y hoteles», la situación es de tranquilidad.

La asociación Umegal, que preside, tiene 173 asociados y para ellos, como para el resto del país, «todo va ya con normalidad, se levantó ese estado de alerta, están abiertos los aeropuertos y, a día de ayer, solo Air Canadá no había restablecido todavía sus líneas comerciales con México».

De hecho, el empresario y presidente de Umegal entiende la preocupación: «Tenemos padres o hermanos en Galicia y ver las imágenes de lo que estuvo ocurriendo les generó alarma en las familias , pero estamos todos bien».

Por su parte, el director xeral de Emigración de la Xunta señalaba que residen cerca de 18.000 gallegos en México, de los cuales aproximadamente el 80% lo hacen en el área metropolitana y en ciudades como Puebla o Querétaro pero mantenemos contacto constante». Más allá de la coyuntura mexicana, el director xeral de Emigración subraya el intenso trabajo que realiza su departamento para atender a la diáspora gallega en América. Desde ayudas económicas, acompañamiento social, adaptada a la realidad de cada país con especial preocupación por Venezuela o Cuba.