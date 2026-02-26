El juez frena el desahucio de los placeros decretado por Jácome

Los placeros no tendrán que irse de su local provisional en la Alameda a la calle. Al menos por ahora. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo ha dictado un contundente auto, que concede medidas cautelares a los comerciantes de la Plaza de Abastos de As Burgas contra el desahucio que había decretado el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome

La resolución judicial indica que si se cumple el decreto del alcalde supondría «poner fin al único medio de vida de diferentes comerciantes; un perjuicio de muy difícil reparación». También recoge que «es cuestión no discutida que, al menos en el momento actual, el edificio de la Plaza de Abastos no está en condiciones de ser ocupado» , que ha sido la tesis que han venido defendiendo los comerciantes desde el inicio.

El auto indica a su vez que el procedimiento administrativo seguido por el Ayuntamiento ha obviado el procedimiento legal, al dictarse el auto sin trámite de audiencia ni posibilidad de alegar al mismo, lo que entienden desde la Plaza les ha producido indefensión y llevado a esta situación.

Con respecto a la caución fijada por el Juzgado (algo totalmente normal en estos casos), señalan que está mucho más cerca a los 47.000 euros puestos por la Plaza, que no de los casi 3.000.000 que pedía el Concello, que el propio Juzgado entiende inasumibles. Los partidos de oposición festejaban ayer este auto, y el responsable de Comercio de la Xunta, Xosé González, agradecía que al fin impere «la cordura». A pesar de esta victoria judicial sobre el Concello los placeros tienen una sensación «agridulce·»·, pues saben que solo una solución negociada les permitirá volver un edificio civil rematado, algo que desean.