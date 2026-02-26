Sanidad
El futuro centro de salud de O Carballiño tendrá el doble de m2 que el actual
Redacción
La Xunta asegura que tiene previsto licitar durante este primer semestre la redacción del proyecto del centro integral de salud de O Carballiño, según el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño. La diputada ourensana del BNG, Noa Presas, reclama al gobierno del PP que cumpla «dunha vez» con los vecinos de O Carballiño y haga realidad el nuevo centro. «Estiveron durante anos mareando a perdiz e agora teñen unha nova oportunidade», expresó la parlamentaria en una pregunta dirigida al conselleiro. El Bloque recuerda que estas instalaciones ya fueron comprometidas oficialmente en el año 2021. «A xente está farta de non ter prazos nin novidades, e de ter un centro de saúde de segunda», subraya Presas.
El presupuesto para la redacción del proyecto y la dirección de obra de las futuras instalaciones alcanzará unos 600.000 euros. La nueva infraestructura sanitaria contará con más de 4.500 metros cuadrados, más del doble del espacio del centro de salud actual. El futuro edificio albergará 22 consultas de medicina familiar y comunitaria, áreas pediátrica y de salud mental, así como atención bucodental, consultas de salud de la mujer, sala de docencia y un Punto de Atención Continuada (PAC) reforzado.
El Diario Oficial de Galicia publicó el pasado octubre la resolución definitiva de la modificación necesaria del plan urbanístico municipal, un trámite realizado por el Concello. Desde ese momento, la Xunta prepara el pliego de licitación para la redacción del proyecto.
En los presupuestos de este año de la administración gallega, hay 60 millones de euros reservados para infraestructuras sanitarias de atención primaria. Además del centro integral de salud de O Carballiño, en la provincia de Ourense también se ejecutarán nuevos centros de salud en Muíños —las obras ya están iniciadas— y en Boborás, donde han comenzado los trabajos previos.
