Exigen en Ourense un convenio gallego para los trabajadores de centros de menores

Trabajadores de los centros de menores de Monteledo, Montefiz y Montealegre salieron a la calle ayer para reclamar a la Xunta de Galicia la negociación de un «convenio gallego digno» y, con él, mejoras laborales, salariales y de recursos para garantizar la atención de calidad a los menores tutelados. Denuncian que la conselleira de Política Social, Fabiola García, no se ha reunido con ellos «pese a múltiples solicitudes» y entrega de firmas.

El colectivo alerta de que las actuales condiciones hacen «inviable» garantizar la seguridad y la estabilidad del personal. Las ratios de educador por menor son altas, los turnos de 24 horas extenuantes y los menores presentan necesidades muy diversas, desde trastornos de conducta hasta contextos familiares y sociales frágiles. «Cada joven necesita primero la estabilidad de su educador, y eso solo se consigue con condiciones dignas», señalaron los representantes de los centros que ayer se concentraron a puertas del complejo de centros de menores de Montealegre.

Entre las demandas, los trabajadores reclaman que las nuevas tablas salariales autonómicas se apliquen ya en 2026, junto a un complemento autonómico que dignifique los sueldos. Rechazan el V convenio estatal y piden un Marco Galego de Relaciones Laborales que garantice uniformidad y mejoras en todos los centros de Galicia.

El sector insiste en que un convenio autonómico no solo permitiría mejorar las condiciones de los trabajadores, sino también consolidar un modelo de atención de calidad en toda Galicia. El V convenio estatal, vigente actualmente, no contempla los matices específicos de los centros gallegos, y por ello los trabajadores exigen un marco propio que permita aplicar mejoras inmediatas, establecer complementos salariales y garantizar igualdad entre todos los centros sin esperar a futuros pliegos o contratos.