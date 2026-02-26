Se enfrenta a unamulta por dañar un vehículo

El juicio previsto para este miércoles en el Juzgado de lo Penal número 2 de Ourense quedó suspendido al no ser posible citar al único acusado: un hombre que presuntamente dañó un coche en Vilardevós.

Según el escrito fiscal, el acusado «a una hora no determinada comprendida entre las 23.00 del día 19 de marzo de 2022 y las 12.10 horas del 20 de marzo del 2022, con ánimo de menoscabar el patrimonio ajeno», golpeó en repetidas ocasiones, un vehículo aparcado en una plaza de Vilardevós.

Noticias relacionadas

Por los daños, tasados en 505,30 euros, afronta una pena de multa de 14 meses con una cuota diaria de 6 euros. n