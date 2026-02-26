Medioambiente
La Confederación Hidrográfica restaura el cauce del río Edo
La recuperación del río de Castro Caldelas cuenta con una inversión de 1,5 millones
La Confederación Hidrográfica del Miño-Sil—CHMS—, organismo autónomo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, inició las actuaciones de restauración medioambiental de una zona de baño sobre el río Edo en el área recreativa Ponte das Táboas, en el concello de Castro Caldelas.
Las obras consistirán en la restauración ambiental del cauce del río Edo y del regato Ferreiros, incluyendo la naturalización de la margen derecha de este último y la ejecución de un nuevo acceso al cauce, así como el acondicionamiento del área recreativa para su puesta en valor para uso y disfrute de los usuarios. Con todo, también se ejecutará la demolición de la zona de baño, ubicada en zona inundable.
El plazo de ejecución de los trabajos se estima en 10 meses y la inversión prevista asciende a más de un millón de euros, en concreto 1.530.000 euros. n
