Ana Belén Fernández toma el testigo al frente de la Asociación de Autónomos

La ourensana Ana Belén Fernández Valado asume la presidencia de Asociación Empresarial de Profesionales y Autónomos de Ourense—AEPA— tras ejercer como vicepresidenta, tomando el relevo de David Martínez Alonso, a quien la entidad «agradece la etapa liderada en los últimos años».

El cambio abre una nueva fase en la organización, que representa a profesionales y personas autónomas de la provincia, con el foco puesto en reforzar su peso institucional y su «papel como interlocutor ante administraciones y agentes económicos».

Fernández Valado recoge el testigo en el cargo con la intención de consolidar el trabajo realizado y adaptarlo a un contexto económico «en constante transformación», según sus palabras. Entre sus prioridades figuran el impulso al autoempleo, la formación especializada, el acompañamiento práctico en procesos de digitalización y la defensa de los intereses del colectivo ante los retos fiscales, laborales y de Seguridad Social.

«AEPA debe ser no solo un espacio de representación, sino una herramienta estratégica al servicio del territorio», señala la nueva presidenta, que subraya el papel estructural del trabajo autónomo en una provincia como Ourense, donde la asociación insiste en que el objetivo es «continuar trabajando de forma coordinada con las entidades empresariales, las instituciones públicas y el tejido productivo provincial, con el fin de contribuir al desarrollo económico y social» de la provincia.