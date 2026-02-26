Almohadas confeccionadas con solidaridad que facilitan la lactancia

Segunda Jardón es una de las mujeres voluntarias que han invertido su tiempo y su destreza en la confección, para elaborar almohadas de lactancia que faciliten a las madres el proceso de las tomas de sus hijos recién nacidos en el hospital, al permitir una postura más cómoda para los pequeños y las propias madres, que pueden aliviar la sobrecarga en los brazos, la espalda y el cuello durante el amamantamiento. Un grupo de estas señoras solidarias, que forman parte del Espazo +60 de Afundación en Ourense —la obra social de Abanca fomenta el envejecimiento activo y la participación social del colectivo—, acudió al CHUO ayer para donar cojines de lactancia, que servirán de utilidad a las madres ingresadas en las unidades de obstetricia, la UCI pediátrica y en prematuros.

«Empleamos batista de algodón suave, con un relleno muy suave, y ponemos otra funda para poder extraerla y lavarla. Son muy sencillos de hacer», explica Segunda. La enfermera supervisora de la UCI pediátrica y de prematuros, Teba Castro, destaca que «este tipo de almohadas facilitan una postura más ergonómica en la lactancia, reducen la sobrecarga y favorecen el descanso materno, especialmente necesario en los primeros días».

Una madre da el pecho a su bebé con una de las almohadas donadas. | CEDIDA

Las almohadas son uno de los artículos que elaboran estas mujeres voluntarias en sus talleres solidarios, en los que también confeccionan cojines para aliviar la molestia en los brazos de las pacientes intervenidas por un cáncer de mama. La responsable del servicio de humanización del hospital de Ourense, Belén Piñeiro, alaba el entusiasmo del colectivo. «Siempre estáis ahí, a nuestro lado. Seguiremos creciendo juntas, con los proyectos que tenemos previstos», avanza.

Aprovechando su visita al hospital, el servicio de humanización del CHUO organizó un recorrido guiado de las voluntarias por la colección artística que alberga el nuevo edificio de hospitalización. Esta actividad, promovida en conjunto con la Fundación Quessada, contó con dos guías que son voces autorizadas en la materia: la gerente de la entidad, Paula Serrano, así como Chus Blanco, la viuda y la madre de los artistas ourensanos Xaime Quessada Porto y Xaime Quesada Blanco.

Chus Blanco, viuda y madre, respectivamente, de los Quesada, guió la visita de las voluntarias por las obras pictóricas de ambos artistas que lucen en el hospital de Ourense. / CEDIDA

Hay más de veinticinco obras pictóricas de padre e hijo en el nuevo edificio hospitalario, en depósito de forma altruista por parte de la fundación, que mantiene vivo el legado de ambos. El área sanitaria de la provincia destaca que esta iniciativa es un ejemplo del arte como elemento integrador, así como una muestra de «colaboración entre instituciones sociales, culturales y sanitarias para construir entornos más humanos y solidarios, en los que el cuidado se entiende de manera integral, conjugando lo emocional y también lo estético».