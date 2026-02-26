Admite que conducía bajo los efectos del alcohol cuando hirió a otra conductora

El Juzgado de lo Penal número 1 de Ourense sentó ayer en el banquillo a una mujer acusada de conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas y causar por tanto un accidente al saltarse un stop. Ocurrió en Xinzo de Limia en abril del 2023 y ayer ella reconoció que fue así, pero además, que el sol pudo haber influido en su visibilidad en el momento del impacto.

Los hechos se remontan en concreto a las 19.10 horas del 14 de abril de hace 3 años, cuando la procesada circulaba al volante de un Opel Astra. Según el escrito de acusación, su capacidad para la conducción estaba mermada «bajo los efectos de una intoxicación etílica».

Como consecuencia de estos hechos, «hizo caso omiso a una señal de stop» adentrándose en un cruce en cruz sin cerciorarse de que otro coche estaba atravesando, impactando con el mismo y causándole a la conductora « un traumatismo toracoabdominal, un esguince cervical, contusión y hematoma de la cadera y pantorrilla derechas y múltiples contusiones». Dolencias que tardaron en curar un total de 39 días de los cuales 20 de ellos fueron de pérdida temporal de la calidad de vida moderada y 3 días de pérdida temporal de la calidad de vida grave.

Por este motivo se le realizó una prueba de alcoholemia a la acusada, arrojando una tasa de 0,84 mg/l y 0,79 mg/l de alcohol en aire espirado en las dos mediciones realizadas.

La mujer, que ayer solo respondió a su abogado, reconoció el consumo, la conducción y saltarse el stop, pero cree que no lo vio porque la deslumbró el sol. De todo ello aseguró sentirse «arrepentida».

La víctima , por su parte, contó que a mayores de las lesiones físicas, que la tuvieron tres días en el hospital, también sufrió un daño psicológico «mucho miedo a volver a conducir». Porque lo que recuerda de aquella tarde es que ella «iba muy despacio» por una travesía de «mucha gente de paseo y niños» y se dirigía a un parque a jugar con sus perras, pero el accidente truncó el plan. «No tuve opción de reaccionar ninguna. Iba muy rápido».

Su testimonio lo avala el de una vecina que instantes previos cruzaba un paso de cebra en la zona, «si llega a ser dos segundos antes me atropella», dijo sobre el vehículo de la acusada que no llegó a ver incorporarse a la calzada «no se de donde salió, pero casi me da con el retrovisor», expuso para añadir que «cuando giré la cabeza ya estaban estampados».

A preguntas de la acusación particular esta mujer valoró que ese coche iba «a bastante» velocidad «incluso demasiada, diría».

En sala también declaró un guardia civil que intervino en el suceso. «Del impacto los vehículos salieron rebotados a una finca próxima», expuso el agente bajo cuya opinión «se veía perfectamente la señal, porque creo que más allá de la vertical, también había una horizontal», expuso sobre una zona transitada porque «tiene un paseo y una ciclovía».

En la intervención detectaron que la acusada presentaba síntomas de consumo, pero «no daba hecho la prueba de alcoholemia porque estaba muy nerviosa». Fue trasladada en ambulancia hasta Ourense, donde se le realizó la prueba arrojando un resultado de 0,84.

La petición penal

Ni para Fiscalía, ni acusación ni defensa se juzgan los hechos, toda vez que la mujer los reconoce, discrepan en la calificación de los mismos. El Ministerio Público considera que es «una imprudencia grave» e interesa seis meses de prisión y la privación del derecho a conducir vehículos a motor durante cuatro años.

«Está reconocida la imprudencia grave, no nos oponemos. Lo que nos ocupa es una pena justa para una persona que reconoció los hechos», sostiene por su parte la defensa que alude a atenuantes de «confesión, aunque tardía, de haberse sometido a rehabilitación y dilaciones indebidas, por el tiempo transcurrido». Por todo ello, solicita que la pena de prisión se sustituya por una sanción económica de «de 3 a 6 meses, con una cuota diaria de entre 3 y 4 euros, debido a que la acusada no percibe ni el salario mínimo». Asimismo pide que el carnet no le sea retirado por un tiempo superior a 1 año y 6 meses.