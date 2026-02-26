Acusan a un vecino de matar a sus perros y le destrozan el coche

Un grupo de amigos que vivían en una aldea de Casaio en el año 2020 confrontaron presuntamente a un vecino al que acusaban de haber matado a dos de sus perros. «Con ánimo de menoscabar la propiedad ajena» golpearon su vehículo y, por todo ello, ayer se enfrentaban en el Juzgado de lo Penal número 2 de Ourense a 15 meses de multa a razón de 6 euros diarios.

Según los hechos relatados en el escrito de acusación, sobre las 16.00 horas del 16 de diciembre de 2020 un total de tres personas mantuvieron una discusión con un vecino «en relación a la muerte de unos perros».

«Entonces, los acusados, juntos y de común acuerdo, con ánimo de menoscabar la propiedad ajena, y pensando que había matado a sus perros, comenzaron a dar golpes al coche», recoge el escrito en el que se especifica que reventaron las cuatro ruedas, rompieron la luna delantera, el cristal del acompañante, molduras, el retrovisor y, a mayores, realizaron rayones por el coche.

Los daños fueron tasados en 2589,32 euros, de los cuales la aseguradora abonó 800,26 euros.

La historia de fondo, la muerte de los cánidos, la recogió en su momento la protectora de la zona de Valdeorras, Peludines Callejeros. El día 18 de diciembre de 2020 empleaba sus redes sociales para dar voz a los dueños de los perros «asesinados a tiros». La publicación, que aún se encuentra en sus redes, habla de Can de 1 año y Sadka de 7 meses presuntamente «disparados a bocajarro» y traslada que los propietarios de los animales presentaron denuncia ante el Seprona para que «el culpable pague por ello».

El juicio por los daños al vehículo del supuesto agresor se celebrará en mayo, porque ayer uno de los tres acusados— que ya no residen en la aldea de Valdeorras donde tenían trabajos de temporeros— no había podido ser citado, por lo que no era posible ni celebrar en ausencia ni conformar.