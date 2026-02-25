Vuelve el festival Gratia Plena

La Capilla del Santo Ángel se transformará por tercer año consecutivo en el epicentro del más puro arte en femenino. Gratia Plena celebra en marzo su tercera edición con dos domingos consecutivos —15 y 22 de marzo, a las 12.00 horas— en este espacio del barrio de O Couto, para dar visibilidad a mujeres artistas, compositoras y creadoras y, de paso, invitar a descubrir la capilla. La primera propuesta será la poeta ourensana Alba Cid (15 de marzo), con un recital poético acompañado por el saxofonista Xosé Miguélez. El músico, con incursiones en el jazz y en la tradición popular galega, pondrá la parte sonora a un directo pensado para escuchar la palabra en un lugar de acústica «espectacular».

El 22 de marzo llegará la arpista y cantante catalana Anna Amigó, con un disco que compila canciones populares del cancionero catalán hechas por mujeres y que relatan historias femeninas a veces «muy duras»: matrimonios forzados y abusos. Entre tema y tema, Amigó contextualiza esos relatos mientras se acompaña, «de manera magistral», con su arpa. Las entradas, por 10 euros, ya están disponibles.