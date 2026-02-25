La situación en primaria causa malestar y el Sergas alude a las plazas creadas

La comisión de centro de atención primaria, que representa a los trabajadores, critica la «discriminación» de los puntos de atención continuada de la provincia de Ourense, «a única que non ten equipos completos en todos os seus PAC», asegura la comisión. Por el contrario, el área sanitaria reitera su «compromiso firme» con la «progresiva equiparación e reforzo estrutural da enfermería en atención primaria». El Sergas subraya que en 2025 se crearon 11 nuevas plazas de enfermería con ese objetivo, 2 en el PAC de O Carballiño, 2 en O Barco, 2 en Xinzo, 2 en Ourense, y el resto en los centros de salud de Verín, Toén y Nogueira de Ramuín, «nunha mostra clara da estratexia de potenciar o papel da enfermería na atención primaria», esgrimen desde el área.

La comisión reprocha que hay tres PAC de la provincia sin equiparación entre el número de médicos y el de enfermería: Verín, Celanova y Ribadavia tienen dos facultativos y una enfermera. «Diminúe a calidade asistencial», dice la comisión.

El área mantiene que la planificación «responde a criterios de equilibrio e viabilidade, priorizando aqueles centros con maior demanda ou variabilidade, consolidando un modelo no que a enfermería ocupa un papel estrutural».

En demanda de «solucións ás problemáticas que padece a atención primaria», la CIG promovió este martes protestas a las puertas de centros de salud de distintas zonas de Galicia, incluido el ourensano de A Ponte. El sindicato insta a la Consellería de Sanidade a aplicar «medidas urxentes». En los PAC pide que no se superen las 30 atenciones por profesional y un plan para aumentar personal. En los centros de salud, frente a la actual sobrecarga, la CIG apuesta por agendas de un máximo de 30 pacientes en medicina de familia y de 20 en pediatría, así como eliminar la burocracia innecesaria y aumentar personal para afrontar los cupos, las cargas de trabajo y la demanda asistencial.