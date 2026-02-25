Minuto de Silencio
Repulsa ante los últimos crímenes machistas
L. G
El subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos, presidió un minuto de silencio ante la sede de la Subdelegación del Gobierno en Ourense en señal de condena por los últimos crímenes machistas registrados en las provincias de Castellón, Madrid y Navarra.
En el acto, Santos apeló al «esfuerzo colectivo» de la sociedad para prevenir la violencia de género. Según los datos oficiales, el número de mujeres asesinadas por violencia de género en España asciende a 10 en lo que va de 2026 y a 1.353 desde 2003. En el caso de menores, son dos las víctimas mortales este año y 67 desde 2013.
El subdelegado recordó que existen recursos como el teléfono 016, el 112 y los números 091 y 062 para alertar de posibles situaciones de riesgo.
