El PP acusa al Gobierno de descartar la reposición de paradas del AVE en A Gudiña

Los diputados ourensanos del Partido Popular de Ourense, Celso Delgado, Ana Vázquez y Rosa Quintana, lamentan que el Gobierno central no tenga «ninguna voluntad» de recuperar las paradas suprimidas el pasado 9 de junio en la estación de A Gudiña-Porta de Galicia dentro del corredor de alta velocidad Galicia-Madrid.

Los parlamentarios populares registraron el 17 de diciembre de 2025 una pregunta en el Congreso en la que instaban a Renfe y al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a rectificar una decisión que, sostienen, dejó a los usuarios sin conexión matinal que permita llegar a Madrid antes del mediodía. Antes de la supresión, los viajeros podían alcanzar la capital a las 10.34 horas; ahora, denuncian, la única opción por la mañana es un Avlo que sale pasadas las 12.00 y llega a Chamartín a las 14.08.

El Ejecutivo se defiende

La respuesta del Gobierno, fechada el 23 de febrero de 2026, defiende que la reorganización del servicio reforzó la conexión Galicia-Madrid con más plazas, nuevos trenes S106 y una reducción de tiempos de viaje de entre 15 y 22 minutos. En el caso concreto de A Gudiña, el Ejecutivo subraya que la estación «representa el 0,69 % de la demanda total del corredor» y que la nueva distribución horaria —mañana, mediodía y tarde— «garantiza la movilidad diaria» y contribuye a la cohesión territorial.

Una respuesta «ofensiva»

Frente a ello, los diputados del PP consideran la contestación «insultante y ofensiva» para las comarcas afectadas, tanto de Ourense como de Zamora, y recuerdan las declaraciones realizadas en diciembre por el ministro Óscar Puente, en las que avanzaba la posibilidad de habilitar una frecuencia temprana que devolviese a Sanabria las ocho circulaciones diarias previas a los recortes.

Noticias relacionadas

Los populares sostienen que, ocho meses después de la supresión, los usuarios de comarcas como Monterrei, Viana, Valdeorras, Trives, Conso-Frieiras y A Limia siguen sin una conexión que les permita desplazarse a primera hora para gestiones médicas, administrativas o profesionales en Madrid. A su juicio, la negativa a restablecer la parada matinal supone «un desprecio mayúsculo» para el medio rural y para miles de viajeros que utilizaban la estación de A Gudiña-Porta de Galicia. n