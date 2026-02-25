De Mozambique a Ourense para ampliar su formación médica

En Mozambique, según datos del Banco Mundial del año 2021, hay 0,7 camas hospitalarias por cada 1.000 habitantes, un dato que en España es de 2,9, según la estadística del organismo, con 2023 como último ejercicio de referencia. La ratio de médicos se situaba en 0,2 en Mozambique en 2022, en un país de 35 millones de habitantes, mientras que aquí era en ese ejercicio de 4,3 por cada 1.000 personas. La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) es un organismo estatal responsable de políticas públicas para el desarrollo, la acción humanitaria y la educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía global. Actúa en sectores clave como la salud. Entre sus iniciativas se encuentra un programa para la formación médica especializada, con el apoyo de la Fundación CSAI, una entidad adscrita al Ministerio de Sanidad, con el objetivo de impulsar la cobertura sanitaria universal y elevar la calidad asistencial de los sistemas de salud en los países con un menor desarrollo sanitario. El hospital de Ourense acoge durante seis meses, en una estancia formativa, a los médicos mozambiqueños Quenesio Chipa y Afonso Guiticua, naturales de la ciudad de Beira y residentes de Traumatología en el hospital central de Maputo.

Un país con muchos siniestros

En sus primeras impresiones en el CHUO, Quenesio Chipa destaca la «oportunidad de conocer nuevas técnicas y mejorar nuestra capacitación profesional», a través de los recursos materiales y asistenciales del hospital ourensano. En Mozambique, la incidencia de patologías traumáticas es muy elevada por los accidentes de tráfico, a los que se suma el aumento de los siniestros en motocicleta. «Se atiende diariamente a un elevado número de pacientes politraumatizados, muchos jóvenes», indica Quenesio.

«Es un orgullo y una satisfacción contribuir a que residentes que se están formando en países con grandes necesidades asistenciales puedan prepararse adecuadamente para contribuir a mejorar la sanidad de su país de origen. Es una oportunidad para todos: estos residentes vienen a aprender y también tienen mucho que enseñarnos. Estamos encantados con esta iniciativa», valora Jesús García Mata, jefe del servicio de Oncología del hospital de Ourense, que además es el presidente de la comisión docente.

El CHUO comenzó en 2017 con este programa y es el tercer año que recibe a médicos residentes procedentes de Mozambique. La cooperación internacional en este campo de la salud es bidireccional, e incluye visitas de profesionales españoles a países en vías de desarrollo. Es el caso de la doctora Ana Pastor, jefa de neurocirugía en el CHUO, que ha participado en los últimos años en misiones de preparación de sanitarios en lugares de África como Níger y Mali. «Es tan importante que ellos vengan como que nosotros vayamos», destaca. Ana Pastor colabora en este tipo de iniciativas junto a otros médicos españoles impartiendo formación, en especial sobre pacientes politraumatizados, un ámbito en el que la doctora cuenta con una experiencia internacional reconocida.

Los dos médicos mozambiqueños, con formadores e integrantes de la Fundación CSAI, en el hospital de Ourense. / CEDIDA

Fortalecer la sanidad en su país

«El principal objetivo es fortalecer las especialidades médicas y sanitarias en países con cooperación española, con una colaboración directa, para que se recepcionen especialistas como traumatólogos, anestesistas o ginecólogos que pasen unas estancias formativas y puedan aprender de cómo funciona el sistema y de su especialidad, aprendiendo directamente de los grandes profesionales que hay en la sanidad española, de manera que todos esos conocimientos sirvan para fortalecer los sistemas sanitarios de sus países y, en definitiva, mejorar la calidad de vida de las personas, en este caso, de Mozambique», expresa Isabel Bernal, la directora de programas de la Fundación CSAI, una entidad que pone en valor la colaboración con el hospital de Ourense y la «transferencia de conocimiento» que se produce, entre las estancias formativas de especialistas residentes africanos en el CHUO, y las misiones de facultativos españoles a países como Mozambique y Níger.

Coincidiendo con el inicio de la estancia formativa de los dos residentes mozambiqueños —les quedan cinco de los seis meses del programa—, varias representantes de CSAI mantuvieron este martes una reunión en el CHUO con la dirección y los jefes de los servicios receptores de residentes extranjeros: traumatología, neurocirugía, anestesia y reanimación.