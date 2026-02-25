La Guardia Civil investiga a un ourensano de 28 años por llevar 307 gramos de hachís en un coche en la AP-53

La Guardia Civil de Vila de Cruces y Lalín investiga a un varón de 28 años, vecino de Ourense, como presunto autor de un delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico de drogas tras hallarle 307 gramos de hachís durante un control en la AP-53, a su paso por Silleda.

Los hechos ocurrieron el 23 de febrero, cuando efectivos del Puesto de Vila de Cruces, junto con agentes del Puesto Principal de Lalín, realizaban un dispositivo operativo rutinario en el peaje de la autopista. Según la información facilitada por la Guardia Civil, el conductor mostró «una actitud de nerviosismo» durante la interacción con los agentes, lo que motivó su identificación y la comprobación del habitáculo del vehículo.

En el registro, los agentes localizaron bajo la alfombra del conductor una bolsa plástica transparente cerrada herméticamente que contenía tres paquetes de color marrón. Tras las comprobaciones realizadas, se confirmó que se trataba de hachís, con un peso total de 307 gramos.

De haber llegado al mercado, la sustancia habría tenido un valor aproximado superior a los 2.000 euro. Por estos hechos, la Guardia Civil procedió a la investigación del conductor como presunto responsable de un delito contra la salud pública.

Noticias relacionadas

Las diligencias han sido remitidas al Tribunal de Instancia, Sección Civil y de Instrucción, Plaza nº 1 de Lalín.