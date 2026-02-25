Se enfrenta a prisión por agredir a un agente que lo llevaba al calabozo

El Juzgado de lo Penal número 1 de Ourense acogió este martes la vista contra un hombre acusado de agredir a un agente de la Policía Nacional cuando era trasladado a los calabozos del edificio judicial. El procesado se acogió a su derecho a no declarar durante el juicio.

Según el escrito de la Fiscalía, los hechos se remontan al 27 de febrero de 2024. Sobre las 15.30 horas, varios agentes trasladaban al acusado desde el juzgado de guardia a los calabozos situados en el mismo inmueble. En un momento dado, cuando se encontraban en el pasillo, el hombre habría propinado un fuerte empujón a uno de los policías y emprendido la huida por el garaje del edificio.

El acusado fue interceptado en el exterior por el propio agente agredido, con la ayuda de otro compañero, y finalmente detenido.

A consecuencia del forcejeo, el policía sufrió una contusión en el brazo izquierdo con rotura fibrilar y escoriaciones en el cuarto y quinto dedo de la mano izquierda. Precisó una primera asistencia facultativa y tardó 20 días en curar, dos de ellos considerados de perjuicio personal moderado.

El Ministerio Público considera que los hechos son constitutivos de un delito de atentado a agente de la autoridad y un delito leve de lesiones. Por ello solicita nueve meses de prisión, así como una multa de dos meses a razón de siete euros diarios por las lesiones.

En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía reclama que el acusado indemnice al agente con 700 euros por las lesiones sufridas. La causa quedó vista para sentencia. n