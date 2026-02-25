La Diputación estudia ampliar su programa de esquí

La Diputación Provincial reforzará el programa EsquiOU que este año alcanza una cifra récord de 1.050 plazas distribuidas en diez turnos de tres días y dos noches. El incremento de la capacidad no ha sido suficiente para absorber la demanda y la institución provincial estudia ya una nueva ampliación dirigida a los centros escolares de la provincia.

El presidente del organismo, Luis Menor, anunció esta posibilidad durante su visita ayer a los escolares del turno correspondiente a la comarca de Valdeorras. Allí subrayó la consolidación de un programa que, edición tras edición, agota las plazas y se ha convertido en una de las iniciativas más demandadas por las familias.

La institución provincial destina este año 102.000 euros al desarrollo del programa, un 45 % más que en convocatorias anteriores. Según explicó Menor, el aumento presupuestario responde al crecimiento sostenido de solicitudes. «Cuando una política funciona, lo que hay que hacer es reforzarla», afirmó.

Cada turno reúne alrededor de 105 escolares procedentes de todas las comarcas, con el objetivo de garantizar el carácter provincial del programa. Está dirigido a menores nacidos entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2017, facilitando que una generación completa pueda acceder a la práctica del esquí independientemente de su lugar de residencia.

El plan reserva además cinco plazas por turno para menores en situación de inclusión especial —con discapacidad auditiva o visual, TEA, síndrome de Down u otras condiciones que requieran apoyo específico—, en línea con el compromiso de la Diputación con un modelo de deporte sin barreras.

Las actividades se desarrollan en la Estación de Montaña de Manzaneda, la única estación de esquí de Galicia, que cuenta con 23 pistas homologadas, snow park y escuela con profesionales acreditados. Para garantizar el aprovechamiento de cada estancia, el programa contempla un plan alternativo en caso de falta de nieve, con actividades deportivas y formativas como piscina climatizada, rocódromo, orientación o multiaventura.

Noticias relacionadas

EsquiOU se financia mediante un convenio de colaboración entre la Diputación y la estación, en un modelo de cofinanciación que permite a cada participante abonar una cuota simbólica máxima de 30 euros, mientras el resto del coste es asumido por la institución provincial. Con ello, el gobierno provincial defiende que combina apoyo directo a las familias, impulso al deporte base y dinamización económica de Manzaneda. n