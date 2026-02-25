Pazo Provincial
La Diputación estudia ampliar su programa de esquí
Las plazas de EsquiOU superan el millar, pero no llegan para cubrir la gran demanda de escolares
La Diputación Provincial reforzará el programa EsquiOU que este año alcanza una cifra récord de 1.050 plazas distribuidas en diez turnos de tres días y dos noches. El incremento de la capacidad no ha sido suficiente para absorber la demanda y la institución provincial estudia ya una nueva ampliación dirigida a los centros escolares de la provincia.
El presidente del organismo, Luis Menor, anunció esta posibilidad durante su visita ayer a los escolares del turno correspondiente a la comarca de Valdeorras. Allí subrayó la consolidación de un programa que, edición tras edición, agota las plazas y se ha convertido en una de las iniciativas más demandadas por las familias.
La institución provincial destina este año 102.000 euros al desarrollo del programa, un 45 % más que en convocatorias anteriores. Según explicó Menor, el aumento presupuestario responde al crecimiento sostenido de solicitudes. «Cuando una política funciona, lo que hay que hacer es reforzarla», afirmó.
Cada turno reúne alrededor de 105 escolares procedentes de todas las comarcas, con el objetivo de garantizar el carácter provincial del programa. Está dirigido a menores nacidos entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2017, facilitando que una generación completa pueda acceder a la práctica del esquí independientemente de su lugar de residencia.
El plan reserva además cinco plazas por turno para menores en situación de inclusión especial —con discapacidad auditiva o visual, TEA, síndrome de Down u otras condiciones que requieran apoyo específico—, en línea con el compromiso de la Diputación con un modelo de deporte sin barreras.
Las actividades se desarrollan en la Estación de Montaña de Manzaneda, la única estación de esquí de Galicia, que cuenta con 23 pistas homologadas, snow park y escuela con profesionales acreditados. Para garantizar el aprovechamiento de cada estancia, el programa contempla un plan alternativo en caso de falta de nieve, con actividades deportivas y formativas como piscina climatizada, rocódromo, orientación o multiaventura.
EsquiOU se financia mediante un convenio de colaboración entre la Diputación y la estación, en un modelo de cofinanciación que permite a cada participante abonar una cuota simbólica máxima de 30 euros, mientras el resto del coste es asumido por la institución provincial. Con ello, el gobierno provincial defiende que combina apoyo directo a las familias, impulso al deporte base y dinamización económica de Manzaneda. n
- Los jóvenes que ‘abrazan’ a los nuevos vecinos de Ourense: «Es muy bonito y enriquecedor»
- Preocupación en el barrio ourensano de O Pino por la apertura de un bar de alterne 24 horas en un entorno escolar
- Prisión y retirada del carné por fingir que soplaba en la prueba de alcohol
- Desfile multitudinario y 24 horas de fiesta en el Entroido más participativo
- Carta abierta de la presidenta del Colegio de Médicos de Ourense: «No paramos por gusto, paramos por dignidad»
- El profesor violador de Ourense apresado en Cuba pierde la plaza de maestro tras su condena
- El pequeño geriátrico que es la casa de una gran familia
- Condenado en Ourense a casi 13 años de cárcel por violar a su pareja tras golpearla por celos