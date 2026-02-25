Festejo
El Concello de Ourense llevará el «tardeo» al Campo da Feira en mayo
Organiza la «Feria del Paripé» una cita de «flamenco» y «éxitos del momento»
El Campo da Feira volverá a llenarse de música y ambiente festivo a finales de mayo. Esa es la propuesta del Concello de Ourense que para el próximo día 30 de mayo, sábado, promete convertir este espacio situado a orillas del Miño en «La Feria del Paripé», una propuesta de ocio que apuesta por trasladar el espíritu de las ferias andaluzas al corazón de la ciudad y reforzar «la oferta de tardeo» en Ourense.
La cita arrancará a las 17.00 horas y se prolongará hasta la una de la madrugada, con la garantía de «ocho horas ininterrumpidas de música» con el objetivo de convertir la zona en un punto de encuentro para públicos de distintas edades. La organización presenta el evento como una alternativa para dinamizar la primavera en uno de los enclaves más emblemáticos de la capital, todo ello buscando «dinamizar la oferta cultural y de ocio de la ciudad en uno de sus entornos más queridos», según el consistorio.
El cartel combinará estilos para atraer a perfiles diversos. Habrá actuaciones centradas en la rumba y las sevillanas, recreando la estética y el sonido propios de una feria tradicional, pero también sesiones con éxitos actuales, desde los temas más comerciales del momento hasta el reguetón, en un intento de mantener la pista activa durante toda la jornada, «asegurando que la energía no decaiga y que nadie se quede fuera».
La elección del escenario no es casual. Con el Miño a escasos metros y la silueta del Puente del Milenio como telón de fondo, el Campo da Feira se ha consolidado en los últimos años como uno de los grandes espacios abiertos para eventos multitudinarios. n
