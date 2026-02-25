Comprometerse a no fumar con toda la clase

Ganar una excursión de un día al Aquapark de Cerceda o a un parque multiaventura para toda la clase es uno de los mayores incentivos para cualquier chico o chica que curse 1º o 2º de la ESO. Pero el reto que deben superar los alumnos de ocho centros ourensanos para poder optar a este premio dista mucho de las típicas buenas notas: toda la clase ha firmado un pacto para no fumar durante los próximos 6 meses, y pasarán por un cooxímetro (un medidor de monóxido de carbono en aire) para comprobarlo.

Se trata del programa «Clases sen Fume» llevado a cabo por las consellerías de Sanidade y Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional. Enmarcado en el Plan Proxecta+, pretende prevenir el consumo de tabaco entre 12 y 14 años, edades clave en las que se suele experimentar con este tipo de sustancias. Ayer, el CPR Luis Vives, que participa en el proyecto, recibió la visita de una de las psicólogas de la consellería, que les dio las principales claves para poder afrontar este reto. Los escolares la recibieron con los slogans para convencer a la juventud de no fumar que habían diseñado en los últimos días, en los que invitan a «colgar la llamada» del tabaco si se recibe en el teléfono. La creación de esta frase gancho es otro de los requisitos necesarios para superar el programa, así como diseñar una actividad creativa y superar una unidad didáctica.

La técnica del aliado

Como explica Sandra, la psicóloga que acudió al Luis Vives, la razón principal que lleva a los menores a probar el tabaco es la presión grupal de otros amigos y conocidos. Para poder combatirla, recomienda aplicar la llamada «técnica del aliado»: en el momento en el que se vaya a entrar a un círculo en el que pueda haber tabaco, hacer un pacto con otra persona para, en el momento en el que se ofrezca, rechazarlo conjuntamente.

La de «Clases sen fume» es una oportunidad más que atractiva para que los menores afronten de una forma divertida un problema que sigue estando patente. Según el ESTUDES (el estudio que realiza el Ministerio de Sanidad sobre el uso de drogas en adolescentes) de 2025, prácticamente la mitad de los estudiantes de entre 14 y 18 años ha probado el cigarrillo electrónico (49,5%), y uno de cada cuatro, el tabaco (27,3%). Eso sí, los datos se han reducido considerablemente desde el inicio del estudio: en 1994, el 60,6% había fumado alguna vez, y el 20% lo hacía diariamente, frente al escaso 4,3% registrado en 2025.