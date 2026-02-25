La A-52 reabre y la tractorada termina tras casi dos meses

Tras casi dos meses, la circulación en Xinzo de Limia volvió a la normalidad. El tramo entre los puntos kilométricos 188 y 193 de la A-52 quedó en el día de ayer completamente rehabilitado tras la marcha de los tractoristas que protestaban en el vial desde el pasado 29 de enero.

Tras el trabajo del equipo de Mantemento de Estradas, a las 8.50 horas se logró poner a disposición uno de los carriles en dirección Ourense-Vigo, y a las 11.30 horas se abrió sin restricciones toda la calzada en sentido Madrid-Benavente. La rehabilitación de la autovía se completó a las 15.30 horas, cuando se pudo volver a circular por el carril izquierdo de la calzada que dirige a la ciudad de As Burgas.

Fin del corte en la A-52 tras la salida de los tractores

La rehabilitación de la autovía se realizó después de que los tractoristas acordaran abandonar el vial el pasado lunes. La decisión se tomó durante el fin de semana, en una asamblea a la que los representantes de las protestas llegaban tras una satisfactoria reunión con el subdelegado del gobierno Eladio Santos el pasado viernes. En una primera votación, los ganaderos decidieron no abandonar la autovía, a espera de una segunda reunión el lunes con Santos para tratar las multas recibidas, que acumulaban más de 300.000 euros en total y sobre 15.000 euros en casos particulares.

En este segundo encuentro, el subdelegado «comprometeuse de meter a mínima sanción posible mediante a forma legal, que podería rebaixar o importe nun 15% ou 20%», según cuenta Miguel Gómez, uno de los portavoces de la tractorada. Por su parte, la Subdelegación alega que simplemente se les comunicó que «como en calquera procedemento administrativo, hai un período de alegacións no que as persoas denunciadas poden presentar os seus recursos», y que el único compromiso al que llegó Santos fue a «traballar conxuntamente» para defender o sector primario.

Sea como fuere, este acuerdo fue satisfactorio para los ganaderos, que con la retirada de la autovía terminan oficialmente sus movilizaciones. A partir de ahora, la lucha en la calle pasará a la lucha en los despachos, pues han marcado una agenda de reuniones tanto con la Subdelegación del Gobierno como con las consellerías de Medio Ambiente e Cambio Climático y la de Medio Rural, con la que mantendrán un nuevo encuentro este mismo jueves. «Vemos que hai un pouquiño de interese por reunirse agora con nós, comprobaron que este non é un capricho de dous días», valora Gómez.

Se marca así un punto y aparte a unas movilizaciones que mantuvieron en vilo durante casi dos meses a la sociedad ourensana, desde que los tractores irrumpieron el pasado 29 de diciembre en los alrededores de la Subdelegación del Gobierno. Y aunque algunos habitantes de la ciudad de As Burgas no recibieran con buenos ojos esta disrupción de la rutina en los primeros días, los ganaderos acabaron recibiendo un apoyo popular prácticamente absoluto, y los ganaderos lo valoran: «O que nos levamos desta manifestación é a xentiña, os negocios do rural que nos alimentaron día a día e os que nos visitaron directa ou indirectamente. E na cidade temos moito que agradecer a todos eses aplausos, apertas e apoios», cuenta Gómez, que añade que «un dos principais obxectivos era concienciar a xente dun problema que vai seguir estando, e o único que lle pedimos é que mire polo produto local nas etiquetas».