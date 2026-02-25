Tribunales
Aplazado un juicio por receptación al no localizar a la acusada
La mujer adquirió, presuntamente, joyas que habían sido robadas en una iglesia de Nogueira
El juicio previsto para este martes en el Tribunal de Instancia, Sección Penal, Plaza 2 de Ourense quedó suspendido al no lograr localizar a la mujer acusada de adquirir joyas que habían sido previamente robadas de la iglesia de Loña do Monte, en Nogueira de Ramuín.
Según se recoge en el escrito fiscal, el 4 de noviembre de 2021, el párroco de la iglesia denunció la sustracción de doce cadenas, un broche y un juego de pendientes del interior de la capilla, entre las 12.30 horas y las 16.30 del 1 de noviembre de ese mismo año.
En una fecha no determinada, la acusada entregó, primero a su madre, un broche, una cadena con medallón y dos colgantes y después a su sobrina, una medalla con una imagen religiosa unida a una cadena. A mayores, guardó en su propio domicilio una medalla dorada con relieves religiosos en ambas caras, todo ello «guiada por un ánimo de enriquecimiento ilícito y sabiendo que dichas joyas habían sido previamente sustraídas a su legítimo propietario», según apunta el Ministerio Fiscal en su escrito.
La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito «menos grave de receptación» y solicita para la acusada una pena de 24 meses de prisión, así como la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y el pago de las costas procesales. Los efectos fueron recuperados.
- Los jóvenes que ‘abrazan’ a los nuevos vecinos de Ourense: «Es muy bonito y enriquecedor»
- Preocupación en el barrio ourensano de O Pino por la apertura de un bar de alterne 24 horas en un entorno escolar
- Prisión y retirada del carné por fingir que soplaba en la prueba de alcohol
- Desfile multitudinario y 24 horas de fiesta en el Entroido más participativo
- Carta abierta de la presidenta del Colegio de Médicos de Ourense: «No paramos por gusto, paramos por dignidad»
- El profesor violador de Ourense apresado en Cuba pierde la plaza de maestro tras su condena
- El pequeño geriátrico que es la casa de una gran familia
- Condenado en Ourense a casi 13 años de cárcel por violar a su pareja tras golpearla por celos