Aplazado un juicio por receptación al no localizar a la acusada

El juicio previsto para este martes en el Tribunal de Instancia, Sección Penal, Plaza 2 de Ourense quedó suspendido al no lograr localizar a la mujer acusada de adquirir joyas que habían sido previamente robadas de la iglesia de Loña do Monte, en Nogueira de Ramuín.

Según se recoge en el escrito fiscal, el 4 de noviembre de 2021, el párroco de la iglesia denunció la sustracción de doce cadenas, un broche y un juego de pendientes del interior de la capilla, entre las 12.30 horas y las 16.30 del 1 de noviembre de ese mismo año.

En una fecha no determinada, la acusada entregó, primero a su madre, un broche, una cadena con medallón y dos colgantes y después a su sobrina, una medalla con una imagen religiosa unida a una cadena. A mayores, guardó en su propio domicilio una medalla dorada con relieves religiosos en ambas caras, todo ello «guiada por un ánimo de enriquecimiento ilícito y sabiendo que dichas joyas habían sido previamente sustraídas a su legítimo propietario», según apunta el Ministerio Fiscal en su escrito.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito «menos grave de receptación» y solicita para la acusada una pena de 24 meses de prisión, así como la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y el pago de las costas procesales. Los efectos fueron recuperados.