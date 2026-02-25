Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tribunales

Aplazado un juicio por receptación al no localizar a la acusada

La mujer adquirió, presuntamente, joyas que habían sido robadas en una iglesia de Nogueira

Lucila González

Ourense

El juicio previsto para este martes en el Tribunal de Instancia, Sección Penal, Plaza 2 de Ourense quedó suspendido al no lograr localizar a la mujer acusada de adquirir joyas que habían sido previamente robadas de la iglesia de Loña do Monte, en Nogueira de Ramuín.

Según se recoge en el escrito fiscal, el 4 de noviembre de 2021, el párroco de la iglesia denunció la sustracción de doce cadenas, un broche y un juego de pendientes del interior de la capilla, entre las 12.30 horas y las 16.30 del 1 de noviembre de ese mismo año.

En una fecha no determinada, la acusada entregó, primero a su madre, un broche, una cadena con medallón y dos colgantes y después a su sobrina, una medalla con una imagen religiosa unida a una cadena. A mayores, guardó en su propio domicilio una medalla dorada con relieves religiosos en ambas caras, todo ello «guiada por un ánimo de enriquecimiento ilícito y sabiendo que dichas joyas habían sido previamente sustraídas a su legítimo propietario», según apunta el Ministerio Fiscal en su escrito.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito «menos grave de receptación» y solicita para la acusada una pena de 24 meses de prisión, así como la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y el pago de las costas procesales. Los efectos fueron recuperados.

