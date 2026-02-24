Estafas
Piden año y medio de cárcel por estafar en la venta de un teléfono móvil
Ourense
La vista previa celebrada ayer en el Penal número 1 contra un hombre acusado de estafar a otro con la adquisición de un teléfono terminó sin acuerdo. Se juzgará en octubre.
Según el escrito del Ministerio Fiscal, el acusado contactó a través de Milanuncios con un vendedor que ofrecía un móvil por 750 euros. Tras pactar la rebaja a 700 euros, recogió el terminal el 30 de enero de 2023 y, siempre según la acusación, simuló realizar una transferencia bancaria que nunca llegó a efectuarse, pese a los posteriores requerimientos del perjudicado.
Fiscalía considera los hechos constitutivos de delito de estafa y solicita una pena de 1 año y 6 meses de cárcel, además de que indemnice al vendedor con los 700 euros. n
